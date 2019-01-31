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31 января 2019 года 10:18
В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 61-63 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent растут на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала после заседания ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил ключевую ставку. Спрос на рисковые активы и ослабление доллара способствовали покупкам нефтяных фьючерсов. Вместе с тем, отраслевая статистика в США не впечатляет, и это связано со слабой динамикой спроса на нефтепродукты в этой стране, что пока не позволяет продолжить уверенные покупки на рынке. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 61-63 долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
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31 января 2019 года 19:45
Москва. 31 января. Рынок акций РФ завершил январь в мажорных настроениях на фоне общемирового подъема после смягчения монетарной политики Федрезерва США и в ожидании новостей с торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи обновил в четверг исторический максимум, при этом к росту вернулись акции "РусАла". читать дальше
.31 января 2019 года 19:30
Рубль сократил темпы роста к доллару и евро в четверг вечером на фоне наметившихся коррекционных настроений
Москва. 31 января. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль несколько сократил темпы роста к бивалютной корзине в ожидании итогов переговоров между США и Китаем относительно торговых взаимоотношений. читать дальше
.31 января 2019 года 19:29
"Российский фондовый рынок второй день подряд обновляет исторические максимумы, - отмечает эксперт Промсвязьбанка Богдан Зварич. - На этот раз причиной покупок в наших активах стали результаты заседания ФРС. Мягкая риторика регулятора с озвученной возможностью изменения объемов сокращения баланса... читать дальше
.31 января 2019 года 19:00
Москва. 31 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг заметно выросли, отыгрывая итоги первого в этом году заседания Федрезерва, которые активизировали спрос глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), которые сильно выросли еще накануне, 31 января продолжают плавно подрастать в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 января 2019 года 18:41
Спрос на рублевую ликвидность на межбанковском рынке нормализуется после завершения налогового периода - ИК "Велес Капитал"
"Спрос на рублевую ликвидность на межбанковском рынке продолжает нормализоваться после завершения налогового периода, - отмечает начальник отдела анализа банков и днежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Второй день подряд банки предъявляют минимальный интерес к операциям РЕПО o/n... читать дальше
.31 января 2019 года 17:57
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 30 января 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Основываясь на... читать дальше
.31 января 2019 года 17:12
"Палладий продолжает оставаться в заголовках новостей: рекордные котировки металла привлекают не только инвесторов, но и воров, которые снимают с автомобилей каталитические нейтрализаторы выхлопных газов и перепродают их торговцам вторсырьем, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer... читать дальше
.31 января 2019 года 16:41
"На фоне общего позитива на рынках рублю удается укрепиться до уровней 65,3 за доллар. Начало февраля может стать для рубля продолжением положительной январской динамики. Сейчас рублевый актив укрепляется вместе с другими валютами emerging markets. Главным поводом для фронтального подъема рынков... читать дальше
.31 января 2019 года 16:15
"Внешний фон немного ухудшился по сравнению с утренними часами, но на повестке дня ещё переговоры США и Китая. Вполне вероятно, что очередной раунд принесёт какие-либо позитивные результаты. Поэтому состояние тревожности на рынках может вновь смениться эйфорией. Отечественный рынок акций, скорее... читать дальше
.31 января 2019 года 15:49
"Котировки нефти марки Brent показывают скромный рост почти на 0,3%, консолидируясь чуть ниже $62 за баррель. Количество спекулятивных коротких позиций на рынке нефти за последние дни резко снизилось, значит, шансов для дальнейшего роста осталось не так много", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ"... читать дальше
.31 января 2019 года 15:47
Москва. 31 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль ускорил укрепление к бивалютной корзине на фоне возросшего интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и валютам emerging markets после состоявшегося накануне заседания ФРС США. читать дальше
.31 января 2019 года 15:34
"Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но потенциал роста "тает" с каждым днём. Валютный индекс преодолел важный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов, но пока мы можем говорить лишь о "проколе", а не о "пробое". Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня... читать дальше
.31 января 2019 года 15:15
"Позитивными факторами для российского финансового рынка и курса отечественной валюты являются оттягивание вопроса введения новых санкций, относительная стабильность на нефтяном рынке. Среди негативных факторов - общая нестабильность на международном финансовом рынке. Она может привести к оттоку... читать дальше
.31 января 2019 года 14:55
"Американский доллар попал под давление после слов ФРС о готовности проявить терпение в оценке ситуации, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Это было расценено как сигнал готовности не только взять паузу в повышениях, но и вовсе завершить цикл ужесточения политики. В результате... читать дальше
.31 января 2019 года 14:39
По итогам очередного заседания совета управляющих ФРС США, как и ожидалось, объявила о намерении регулировать свою политику на основании поступающей статистики. Американский регулятор признал слабость внутренних и глобальных показателей и заявил о снижении вероятности повышения процентных ставок,... читать дальше
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