В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 61-63 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent растут на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала после заседания ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил ключевую ставку. Спрос на рисковые активы и ослабление доллара способствовали покупкам нефтяных фьючерсов. Вместе с тем, отраслевая статистика в США не впечатляет, и это связано со слабой динамикой спроса на нефтепродукты в этой стране, что пока не позволяет продолжить уверенные покупки на рынке. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 61-63 долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.