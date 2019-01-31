Ждём движения индекса МосБиржи в диапазон 2530-2550 - "Открытие Брокер"

"Внешний фон способствует тому, чтобы отечественный рынок начал день ростом. Нефть дорожает, азиатские индексы растут, сырьевые валюты укрепляются против доллара США. Кроме того, во второй половине дня могут появиться первые слухи с переговоров США и Китая. Вряд ли текущий раунд вовсе закончится без результата. Поэтому рынки вполне справедливо рассчитывают если не на полномасштабное соглашение, то на более конкретизированный итог, чем на переговорах в начале января. Соответственно, ждём движения индекса МосБиржи в диапазон 2530-2550, а также попытки укрепления рубля до уровня 65 за доллар", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.