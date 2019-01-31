Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут подрасти

Москва. 31 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут немного подрасти на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, после объявления накануне итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы в среду выросли до максимальных отметок с начала декабря благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний, а также на итогах первого в этом году заседания ФРС США. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, что совпало с ожиданиями. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, в то же время ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе. Это было позитивно воспринято участниками фондового рынка.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в четверг после того, как ФРС дала сигнал о приостановке или даже завершении текущего цикла повышения процентных ставок. Участники рынка ждут новых сигналов из Вашингтона, где проходят торговые переговоры США и Китая. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо меняется в ходе торгов. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,05%. Индийский Sensex вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI почти не изменился. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, опустился на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть в четверг продолжают повышение, поскольку поступающие данные подтверждают решимость ОПЕК+ сократить производство топлива. При этом некоторое смягчение курса денежно-кредитной политики ФРС, с одной стороны, позволяет рассчитывать на подъем экономической активности, а с другой стороны, способствует ослаблению курса доллара. Оба эти фактора благоприятны для нефтяного рынка. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,94%, до $62,12 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени поднялся на 0,70% - до $54,61 за баррель. По итогам торгов в среду нефть Brent выросла в цене на 0,54% - до $61,65 за баррель, а WTI подорожала на 1,73%, до $54,23 за баррель.

Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+), заявил в среду министр энергетики РФ Александр Новак. По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

Согласно опубликованным в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 145 тыс. баррелей. Резервы бензина в США уменьшились на 2,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,12 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики прогнозировали повышение запасов бензина на 2,8 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил чуть более 7 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,7 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 января вырос на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,17%, поднявшись до 580,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-05" (+4,8%), "Газпромбанк БО-19" (+0,64%) и "РЖД-001P-01R" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001-06R" (-0,37%), "Роснефть БО-09" (-0,24%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 9,84% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 30 января. Техническое размещение запланировано на 8 февраля. Последний раз компания выходила на первичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Она разместила выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года по ставке 9,9% годовых. Спрос почти вдвое превысил предложение.

Русфинанс банк установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-001P-01 на уровне 1% годовых. Банк разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд рублей в августе 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона - 2% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 февраля. В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций банка на 13 млрд рублей и 1 классический выпуск на 3 млрд рублей.