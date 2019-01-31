Утренние прогнозы: внешний фон благоприятствует росту в начале торгов акциями

По мнеию аналитиков, в четверг у рынка акций есть возможность продолжить движение вверх. Эксперты не исключают тестирования уровня поддержки по индексу МосБиржи в районе 2497 пунктов.

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Вчера российскому рынку удалось завершить день ростом, а индекс МосБиржи закрепился выше 2500 пунктов и обновил исторический максимум. На волне общего позитива на мировых рынках, вызванного мягкой риторикой ФРС, сегодня российский рынок сможет продолжить восходящую динамику, чему также будет способствовать и рост цен на нефть. Дальнейшей целью для индекса МосБиржи видим отметку в 2550 пунктов, которая в случае сохранения рис- аппетита может быть достигнута на ближайшей неделе".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно тестирование уровня 1200 пунктов по индексу РТС под воздействием благоприятного внешнего фона. Комментарий ФРС США позволяет ожидать длительной паузы в цикле ужесточения денежной политики (базовым сценарием, исходя из котировок срочных контрактов, теперь считается сохранение ставки без изменений до конца года), что стало основанием для ослабления доллара США и повышения котировок как на фондовых, так и на сырьевых площадках. На валютном рынке в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль в рамках реакции на "мягкий" комментарий ФРС".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Рост цен на энергоносители и металлы, а также относительно спокойная геополитическая обстановка способствуют, на наш взгляд, попыткам продолжить рост отечественных фондовых индексов. Мы не исключаем тестирования уровня поддержки по индексу МосБиржи в районе 2497 пунктов, целью роста выступит уровень 2525 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон способствует тому, чтобы отечественный рынок начал день ростом. Нефть дорожает, азиатские индексы растут, сырьевые валюты укрепляются против доллара США. Кроме того, во второй половине дня могут появиться первые слухи с переговоров США и Китая. Вряд ли текущий раунд вовсе закончится без результата. Поэтому рынки вполне справедливо рассчитывают, если не на полномасштабное соглашение, то на более конкретизированный итог, чем на переговорах в начале января. Соответственно, ждём движения индекса МосБиржи в диапазон 2530-2550, а также попытки укрепления рубля до уровня 65 за доллар".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,5%, вблизи отметки 2525 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2510, 2500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2540, 2550 пунктов. В первые минуты торгов мы можем увидеть очередное обновление исторического максимума по индексу МосБиржи. Этому способствует позитивное состояние внешнего фона. Кроме того, в указанном индексе сформируется новый технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчера ФРС США порадовала участников рынка ценных бумаг. Как и ожидалось, ставка была оставлена неизменной, однако в последующем пресс-релизе мы не увидели слов о том, что Федрезерв будет повышать ставку в ближайшее время. Более того, регулятор отметил, что будет терпелив в определении дальнейшей динамики ставки. Трейдеры отреагировали мощными покупками акций. По итогам дня основные американские индексы выросли на 1,5-1,7%, а фьючерсы на них торгуются с утра в небольшом "плюсе". Более полупроцента прибавила по сравнению со вчерашним закрытием и нефть. Все это говорит, что рынок акций откроется как минимум полупроцентным ростом. Вполне возможно, что индекс МосБиржи в течение дня подойдет к сопротивлению 2540 пунктов. Но судьба дальнейшей динамики рынка определится все-таки исходом торговых переговоров между США и Китаем. В такой ситуации сложно давать конкретные рекомендации. Если две ведущие мировые экономики серьезно приблизятся к достижению компромисса, индекс МосБиржи вполне может уйти в район 2600 пунктов. В противном случае перегретый рынок скорректируется на 1,5-2 процента".