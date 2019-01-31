Дальнейшей целью для индекса МосБиржи видим отметку в 2550 пунктов - Промсвязьбанк

"Вчера российскому рынку удалось завершить день ростом, а индекс МосБиржи закрепился выше 2500 пунктов и обновил исторический максимум. На волне общего позитива на мировых рынках, вызванного мягкой риторикой ФРС, сегодня российский рынок сможет продолжить восходящую динамику, чему также будет способствовать и рост цен на нефть. Дальнейшей целью для индекса МосБиржи видим отметку в 2550 пунктов, которая в случае сохранения "риск-аппетита" может быть достигнута на ближайшей неделе", - полагает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.