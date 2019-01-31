Индекс МосБиржи подойдет к сопротивлению 2540 пунктов - Алор Брокер

"Вчера ФРС США порадовала участников рынка ценных бумаг. Как и ожидалось, ставка была оставлена неизменной, однако в последующем пресс-релизе мы не увидели слов о том, что Федрезерв будет повышать ставку в ближайшее время. Более того, регулятор отметил, что будет терпелив в определении дальнейшей динамики ставки. Трейдеры отреагировали мощными покупками акций. По итогам дня основные американские индексы выросли на 1,5-1,7%, а фьючерсы на них торгуются с утра в небольшом "плюсе". Более полупроцента прибавила по сравнению со вчерашним закрытием и нефть. Все это говорит, что рынок акций откроется как минимум полупроцентным ростом. Вполне возможно, что индекс МосБиржи в течение дня подойдет к сопротивлению 2540 пунктов. Но судьба дальнейшей динамики рынка определится все-таки исходом торговых переговоров между США и Китаем. В такой ситуации сложно давать конкретные рекомендации. Если две ведущие мировые экономики серьезно приблизятся к достижению компромисса, индекс МосБиржи вполне может уйти в район 2600 пунктов. В противном случае перегретый рынок скорректируется на 1,5-2 процента", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.