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31 января 2019 года 09:52

Повсеместный рост

Американские фондовые индексы в среду выросли. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в четверг. Цены на нефть в четверг продолжают повышение.

Американские фондовые индексы в среду выросли до максимальных отметок с начала декабря благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний, а также на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом значение Dow Jones Industrial Average превзошло отметку в 25 тыс. пунктов впервые за последний месяц, отмечает MarketWatch.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, что совпало с ожиданиями. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, при этом ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе.

Это было позитивно воспринято участниками фондового рынка.

Публикация данных об изменении ВВП США в четвертом квартале, запланированная на среду, была перенесена на неопределенный срок из-за временной приостановки работы госучреждений страны (шатдаун).

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в январе составил 213 тыс. после подъема на 263 тыс. в предшествующий месяц. Показатель существенно превысил средний прогноз опрошенных FactSet экономистов в 178 тыс.

Между тем индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в декабре упал на 2,2% относительно предыдущего месяца - до 99 пунктов, что является минимальным значением с апреля 2014 года, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали подъема на 0,3%.

Данный показатель является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от 4 до 6 недель.

Apple в первом квартале 2018-2019 финансового года снизила чистую прибыль и выручку и дала прогноз на текущий финквартал слабее ожиданий рынка, однако инвесторы предпочли проигнорировать негатив, уделив больше внимание хорошим показателям в сегменте различных сервисов, включая магазин приложений App Store. Чистая прибыль в расчете на акцию за квартал, который завершился 29 декабря, достигла $4,18 и установила рекорд из-за уменьшения числа бумаг в обращении. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, составлял $4,17 на акцию.

Котировки акций Apple по итогам торгов взлетели на 6,8%.

Цена бумаг Boeing выросла на 6,3%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники увеличил чистую прибыль и выручку по итогам четвертого квартала сильнее ожиданий и дал сильный прогноз на текущий год. По итогам 2018 года выручка Boeing превысила $100 млрд впервые за 102 года существования корпорации.

Также благодаря хорошей отчетности капитализация производителя полупроводников Advanced Micro Devices за день подскочила почти на 20%.

Кроме того, существенно повысилась стоимость Facebook Inc. - на 4,3%, Amazon.com Inc. - на 4,8% и Microsoft - на 3,3%.

В то же время цена акций производителя сетевого оборудования Juniper Networks упала на 7,6% из-за разочаровавших инвесторов продаж в четвертом квартале и слабого прогноза на текущий квартал.

Рыночная стоимость производителя посуды Tupperware Brands рухнула на 27,4% из-за того, что выручка в октябре-декабре оказалась ниже прогнозов экспертов.

Акции AT&T подешевели на 4,3%. Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США сократила чистую прибыль в четвертом квартале почти в четыре раза, поскольку годом ранее получила большой доход в связи с изменением налогового законодательства страны. Скорректированная прибыль совпала с консенсусом, а выручка оказалась хуже прогноза аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 434,9 пункта (1,77%) - до 25014,86 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 41,05 пункта (1,55%), составив 2681,05 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов подскочило на 154,79 пункта (2,2%) и достигло 7183,08 пункта.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в четверг после того, как Федеральная резервная система (ФРС) дала сигнал о приостановке или даже завершении текущего цикла повышения процентных ставок.

Участники рынка ждут новых сигналов из Вашингтона, где проходят торговые переговоры США и Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо меняется в ходе торгов.

ФРС по итогам январского заседания сохранила процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, как и ожидал рынок. При этом из заявления Федрезерва исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, но появилась формулировка о необходимости проявить терпение.

Кроме того, в среду ФРС в отдельном документе сообщила, что может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе с учетом изменений экономических и финансовых условий, отмечается в отдельном документе. Это сообщение стало сюрпризом для рынка и тоже было воспринято как признак смягчения позиции.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе неожиданно вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта в декабре, хотя и остался ниже границы между ростом и ослаблением деловой активности. Между тем официальный PMI Китая в сфере услуг и строительстве в январе поднялся до максимума за четыре месяца - до 54,7 пункта с декабрьских 53,8 пункта, тогда как изменений не ожидалось.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1%, как и более широкий Topix.

Банк Японии на январском заседании отмечал усиление понижательных рисков для экономики Японии, говорится в опубликованном в четверг протоколе заседания.

Индийский Sensex вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI почти не изменился.

Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, опустился на 0,4%. Лидерами падения стали австралийские банки, поскольку усилились ожидания, что Резервный банка Австралии снизит ключевую процентную ставку. Westpack потерял 2,5%, Commonwealth Bank of Australia - 1,9%, ANZ Bank - 1,8%.

Цены производителей в Малайзии упали в декабре самыми быстрыми темпами с 2016 года - на 3,7% в годовом выражении после снижения на 2,9% в ноябре.

На фоне роста цен на нефть стоимость бумаг японской нефтегазовой корпорации Inpex увеличилась на 2,8%, китайской CNOOC - на 2%.

Акции Sony подорожали на 3,5%, Hitachi - на 1% на торгах в Токио. Вместе с тем капитализация SoftBank подскочила почти на 5%.

В Гонконге рост возглавляют бумаги страховых компаний, в том числе AIA прибавила 2,3%.

В Сеуле курс акций Samsung Electronics опустился на 0,4% после публикации слабых квартальных результатов.

Цены на нефть в четверг продолжают повышение, поскольку поступающие данные подтверждают решимость ОПЕК+ сократить производство топлива.

При этом некоторое смягчение курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), с одной стороны, позволяет рассчитывать на подъем экономической активности, с другой стороны, способствует ослаблению курса доллара. Оба эти фактора благоприятны для нефтяного рынка.

По итогам января цены на нефть Brent, вероятно, вырастут самыми быстрыми темпами с апреля 2016 года, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. С начала месяца Brent подорожала почти на 16%.

Вместе с тем прирост цены WTI, вероятно, будет рекордным для января за всю историю наблюдений: котировки взлетели более чем на 20%.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК увеличилась на 58 центов (0,94%), до $62,23 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялся на 38 центов (0,70%) - до $54,61 за баррель.

По итогам торгов в среду нефть Brent выросла в цене на $0,33 (0,54%) - до $61,65 за баррель, а WTI подорожала на $0,92 (1,73%), до $54,23 за баррель.

Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+), заявил в среду министр энергетики РФ Александр Новак. По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 145 тыс. баррелей.

Резервы бензина в США уменьшились на 2,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,12 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики прогнозировали повышение запасов бензина на 2,8 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с).

США сократили импорт нефти на 1,11 млн б/с (13,5%), причем импорт из Саудовской Аравии уменьшился до минимума с октября 2017 года.

В четверг внимание рынка переключится на торговые переговоры США и Китая в Вашингтоне.


Опубликовано: /Финмаркет/
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