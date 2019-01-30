Рубль ускорил рост к доллару и евро в среду вечером благодаря растущей нефти и хорошим аукционам ОФЗ

Москва. 30 января. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря активно растущей нефти и высокому спросу инвесторов на размещавшиеся 30 января облигации федерального займа (ОФЗ).

Курс доллара США составил 65,91 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,3 руб./EUR1, опустившись на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 16,6 копейки - до 70,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к росту еще днем в среду после снижения при открытии сессии благодаря уверенно растущей нефти и высокому спросу на ОФЗ, продемонстрированному в ходе традиционных недельных аукционов Минфина РФ. Так, спрос на пятилетние ОФЗ серии 26223 превысил предложение объемом 15 млрд рублей почти в 3 раза, составив 44,996 млрд рублей (средневзвешенная доходность - 8,21% годовых). Спрос на десятилетние ОФЗ серии 26224 превысил предложение более чем в 4 раза, составив 41,585 млрд рублей против предложения в 10 млрд рублей (средневзвешенная доходность - 8,36% годовых).

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в среду на опасениях, что санкции США против Венесуэлы приведут к резкому сокращению поставок топлива на рынок. Кроме того, участники рынка позитивно оценили меньший, чем ожидалось рост запасов нефти в США, по данным американского Минэнерго. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,78% - до $62,29 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 2,23% - до $54,5 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей - до 445,944 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 2,235 млн баррелей и составили 257,38 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1,122 млн баррелей, достигнув 141,27 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3,15 млн баррелей, роста запасов бензина на 2,8 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

При этом участники рынка постепенно сокращают активность в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) и сигналов о дальнейшем развитии американо-китайских торговых отношений. Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок. По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными. Срок заморозки пошлин США в отношении китайских товаров на сумму $200 млрд истекает 1 марта.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель аналитического блока "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев, ключевым фактором, оказывающим влияние на котировки рубля в среду, стали удачные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. "Аукционы указали на наличие хорошего спроса на российские активы, в том числе, на российскую валюту. Помимо этого, умеренную поддержку рублю оказывает рост цен на нефть. Однако в целом рубль торгуется на ожидании результатов заседания ФРС США и американо-китайских переговоров, которые окажут влияние на динамику доллара и валют всех развивающихся рынков. Умеренно в сторону ослабления рубля влияют продолжающиеся покупки валюты Центробанком для Минфина, однако этот фактор в целом оказывает не очень сильное влияние", - отметил Е.Воробьев.

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, главным событием для валютного рынка станут вечерние итоги двухдневного заседания ФРС. Необходимо отметить, что январское сохранение процентной ставки ФРС и общее замедление темпов ужесточения политики американского регулятора уже не первый месяц отыгрываются рынком. Однако если сегодня инвесторы увидят в риторике регулятора беспокойство относительно "шатдауна" и его влияния на экономику страны, доллар может накрыть новая волна распродаж и его индекс может опуститься до минимумов с начала года. Вместе с тем валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, могут не получить должной поддержки в случае коррекции индекса доллара из-за отсутствия прогресса в торговых отношениях между США и Китаем. Так, в среду-четверг пройдет очередной раунд американо-китайских переговоров, итоги которого могут вновь оказаться безрезультатными, что умерит "аппетит" инвесторов к активам emerging markets.

"Предстоящие дни для отечественной валюты будут насыщенными, так как состоится заседание ФРС, КНР и США проведут очередной раунд торговых переговоров, а с первого февраля ЦБ РФ увеличит объемы закупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако в первые месяцы года традиционно существенно снижается импорт, при том, что внешние платежи в январе-феврале в этом году будут самыми незначительными за последние несколько лет. Соответственно, вероятность движения курса в сторону 65 руб./$1 поддерживается объективными факторами", - считает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 января на 24,25 копейки, до 66,0987 руб./$1, и уменьшил курс евро на 31,05 копейки, до 75,5706 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 27,97 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,0175 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 24,13 копейки, опустившись до 66,0138 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 894,044 млн, из которых $883,364 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 10,68 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к уровню вторника на 36,87 копейки, до 75,4903 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 32,75 копейки и составил 75,4381 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR632,803 млн, из которых EUR165,842 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR466,961 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,98% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,06% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 8,25%, 8,57% и 8,68% годовых соответственно.