Рынок акций РФ впервые закрепился выше 2500п по индексу МосБиржи, обновил максимум и Норникель

Москва. 30 января. Рынок акций в среду вырос на фоне подъема нефти и мировых фондовых площадок в ожидании неизменности монетарной политики Федрезерва США, индекс МосБиржи обновил исторический максимум и впервые завершил торги выше психологически важной отметки 2500 пунктов; также достигли нового пика акции "Норникеля".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2511,86 пункта (+0,5%, максимум дня и новый пик - 2513,62 пункта), индекс РТС - 1198,99 пункта (+0,6%, максимум дня - 1200,09 пункта - пик с начала октября 2018г); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар просел до 65,98 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+2,9%, до 13639 рублей - новый исторический пик), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%).

Вместе с тем подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8% и -0,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,8% "префы").

В Азии индексы в среду просели (Япония потеряла 0,5%, Китай - 0,7%), в Европе динамика индексов смешанная (DAX просел на 0,6%, CAC 40 и FTSE растут на 0,6-1,5%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%) в преддверии торговых переговоров США и КНР и итогов январского заседания ФРС.

Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок. По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.

Нефть в среду продолжает рост после ралли накануне, вызванного введением США санкций против венесуэльской нефтяной госкорпорации. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,0 за баррель (+1,3% и +2,3% во вторник), мартовская цена WTI - $54,19 за баррель (+1,7% и +2,5% накануне).

Минфин США ранее ввел санкции в отношении венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), предусматривающие блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Теперь власти Венесуэлы могут объявить о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы. По оценкам агентства Bloomberg, такая мера может привести к сокращению поставок в следующем месяце примерно на 12 млн баррелей. Всего Венесуэла добывает порядка 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как еще три года назад показатель составлял 2,4 млн баррелей в сутки.

Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Ольга Прохорова, главным событием вечера станет завершение заседания ФРС США и пресс-конференция Джерома Пауэлла, которая пройдет в 22:30 МСК. После 35-дневного "шатдауна", который стоил экономике США около $6 млрд, теперь ожидается выход цикла негативной макростатистики и осторожная риторика главы Федрезерва.

Заседание ФРС может подстегнуть рост спроса на рисковые активы, в том числе и на российскую валюту. При этом позитив для рубля будет исключительно за счет негатива для доллара. Основной темой будет именно переоценка рынком перспектив дальнейших повышений ставки ФРС, или же вероятная приостановка ужесточения денежно-кредитной политики Штатов на фоне опасений и рисков замедления экономики, в том числе после "шатдауна", после которых США рискуют не достичь запланированного роста ВВП в 3%.

Однако есть и альтернативный вариант. "Черным лебедем" для рынка могут выступить итоги торговых переговоров между США и Китаем. Рынки будут наблюдать попытки достичь компромисса и договориться об окончании торговых войн, но маловероятно, что встреча будет прорывной. Во-первых, хотя жесткие пошлины пока и не ввели, "бой" ведется на других территориях. За кадром "дружеских встреч" арест финансового директора китайской компании Huawei по указу США в Канаде, и разные взгляды на ситуацию в Венесуэле - Америка признает своего ставленника Хуана Гуайдо (накануне ему даже открыли доступ к финансовым средствам Венесуэлы, арестованным на корреспондентских счетах в США). Китай же, как и Россия, поддерживает действующего президента Николаса Мадуро, отмечает О.Прохорова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, относительно спокойный внешний фон и дорожающая нефть позволили индексу МосБиржи обновить свой исторический максимум. Индикатор завершил день выше 2500 пунктов, что дает сигнал на продолжение подъема. Германское издание Die Welt пишет о том, что Европе не обойтись без российского газа и ФРГ в этом отношении является наиболее зависимой стороной из-за постепенного отказа от угольной энергетики. Издание также пишет о том, что потребление "голубого топлива" продолжит расти, а СПГ не сможет покрыть этот новый спрос как по объемам, так и по цене. Если же говорить о цене, то Die Welt отмечает, что в ближайшие годы КНР нарастит потребление газа в три раза, что также будет оказывать давление на рынок СПГ. На этом фоне выросли бумаги "Газпрома".

Защиту со стороны германской прессы также заметили отечественные банки, а бумаги ГМК поднялись к новым максимумам. "Норникель" увеличил производство меди в 2018 году на 19%, никеля - на 1%, а вот платины и палладия снизил на 3% и 2% соответственно. Компания также сообщает о том, что она смогла почти полностью отказаться от низкорентабельной переработки стороннего сырья.

Подешевели акции "РусАла" и расписки En+ (MOEX: ENPL), которые явно страдают от фиксации прибыли после снятия санкций американского Минфина. Впрочем, демократы в палате представителей Конгресса США вновь хотят принять законодательные инициативы, которые бы позволили отменить решение финансового ведомства.

В Европе сильнее остальных вырос британский FTSE 100 на фоне ослабления фунта стерлингов. Повышенный спрос наблюдался в бумагах сырьевых компаний, что можно связать с надеждами на заключение торгового перемирия между КНР и США. Нефть продолжила отыгрывать ситуацию в Венесуэле: даже если американские санкции не приведут к сокращению предложения на рынке, то оно уменьшится по причине экономического кризиса в стране. Кроме того, снабжение Европы также ухудшается из-за затора в Босфоре, где скопилось нефти почти 40 млн баррелей на танкерах, которые не могут пройти пролив из-за плохой погоды, отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, от Федрезерва США участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики. Исходя из имеющихся сейчас данных (прежде всего, индекс национальной активности, составленный ФРБ Чикаго), экономика США продолжает оставаться в хорошем состоянии (это является аргументом для ужесточения монетарной политики), в то время как инфляционные риски незначительны. При этом возможное отсутствие в пресс-релизе и/или комментариях Дж.Пауэлла фразы о "необходимости проявить терпение" с повышением ключевой ставки (из-за приостановки работы правительства, неопределенных торговых отношений с Китаем и эффекта от уже произведенного ужесточения) будет воспринято как "ястребиный" сигнал, что может вызвать коррекцию на американских рынках акций, которым с начала этого года удалось восстановить большую часть понесенных потерь.

Падение рынков в прошлом году показало возможный масштаб обвала, если ФРС не будет следовать за рыночными настроениями. Согласно рынку фьючерсов, с вероятностью более 70% повышения ключевой долларовой ставки в этом году не произойдет совсем (это сильно расходится с предполагаемыми FOMC еще двумя повышениями). Кроме того, участники рынка ставят на то, что ФРС придется отказаться от планируемого сокращения своего баланса. Это является основным аргументом наблюдающегося в настоящий момент ралли на emerging markets, считают эксперты Райффайзенбанка.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, на текущей неделе капитализация российского рынка акций впервые с середины ноября 2018 года превысила $600 млрд за счет роста сравнительных оценок и динамики акций компаний из внутренних секторов во главе с банками.

Скорее всего, рост капитализации продолжится и сможет вернуться к уровням октября 2018 года - $640 млрд, чему будет способствовать не только стабильный курс рубля, но также и дальнейший рост сравнительных оценок. Так, отношение RTS/Brent сейчас находится ниже экономически обоснованного уровня 21-22x. Потенциалом для роста может выступить восстановление цен на нефть Brent, которая в конце первого квартала способна вернуться к уровню $65 за баррель. На этом фоне вероятен дальнейший рост отдельных бумаг из нефтегазового сектора, например, "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Также продолжится рост акций компаний из внутренних секторов, которые продолжают выглядеть перспективно в начале года. Целевым уровнем по индексу МосБиржи на 2019 год является отметка 2640 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,9%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+17,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+13,8%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+7,7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+7,5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,3%).

Подешевели бумаги ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-7,9%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (-6,8%), GDR En+ Group (-5,7%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,519 млрд рублей (из них 12,699 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).