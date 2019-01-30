Цены среднесрочных евробондов РФ в среду выросли, а "длинные" выпуски подешевели

Москва. 30 января. Котировки среднесрочных выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли, а "длинные" бумаги подешевели в ожидании как объявления итогов первого в этом году заседания ФРС США, так и результатов торговых переговоров между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте и к незначительным изменениям показателей в "длине".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 29 января на 2 базисных пункта и составила 110,6% от номинала, что соответствует доходности 3,895% годовых (снижение на 1 базисный пункт).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 2 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 98,53% от номинала. Их доходность выросла на 1 пункт и составила 2,55% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2 пункта и составил 134,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 29 января на 25 базисных пунктов и составили 109,76% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 5,17% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 6 базисных пунктов - до 106,16% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 5,165% годовых), евробонды с погашением в 2047 году - на 18 базисных пунктов, до 97,81% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,4% годовых).

Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 30 базисных пунктов - до 101,47% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 4,51% годовых), с погашением в 2023 году - на 18 базисных пунктов, до 103,54% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 4,03% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 4 базисных пункта, до 97,48% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,615% годовых).

"В настоящий момент рынок евробондов России находится в ожидании двух важных событий. Первое - объявление сегодня итогов заседания ФРС, а главное - комментариев Федрезерва после заседания. Регулятор может дать ориентир по темпам повышения ставки ФРС в 2019 году, что очень важно для всех евробондов, в том числе и российских. Второе, менее значимое событие - это результаты торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут сегодня-завтра. Их результаты также могут заметно повлиять на интерес инвесторов к активам развивающихся экономик, в том числе и российским", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев.

"Пятилетние CDS на Россию торгуются сегодня на низком уровне в 131 пункт и тем самым оказывают умеренно-позитивное влияние на котировки суверенных среднесрочных евробондов РФ. Также поддержку российским еврооблигациям оказали хорошие результаты сегодняшних аукционов Минфина по размещению ОФЗ, которые показали, что есть спрос на российские активы", - отметил Е.Воробьев.

Минфин РФ в среду провел два аукциона по размещению ОФЗ на общую сумму 25 млрд рублей. На первом аукционе был размещен весь выпуск ОФЗ 26223 на сумму 15 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 8,21% годовых и при общем спросе почти 45 млрд рублей по номиналу. На втором аукционе был также размещен весь выставленный на продажу объем ОФЗ 26224 на сумму 10 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 8,36% годовых при общем спросе 41,585 млрд.