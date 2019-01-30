Спрос на рублевую ликвидность после налоговых платежей постепенно ослабевает - ИК "Велес Капитал"

Спрос на рублевую ликвидность после налоговых платежей постепенно ослабевает, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В среду банки сократили до минимума задолженность по операциям РЕПО o/n с Федеральным казначейством, хотя в понедельник-вторник привлекали более 150 млрд руб. Несколько снизилась и ставка MosPrime o/n, отступив от максимума в 8% годовых. При этом сегодня недельные депозиты в ЦБ пополнились более чем на 300 млрд руб. (с учетом итогов вчерашнего аукциона), однако еще к утру среды остатки банков на корсчетах выросли более чем на 200 млрд руб. за счет бюджетного канала.

"На валютном рынке главным событием станут вечерние итоги двухдневного заседания ФРС, - указывает Юрий Кравченко. - Необходимо отметить, что январское сохранение процентной ставки ФРС и общее замедление темпов ужесточения политики американского регулятора уже не первый месяц отыгрывается рынком. Однако если сегодня инвесторы увидят в риторике регулятора беспокойство относительно "шатдауна" и его влияния на экономику страны, доллар может накрыть новая волна распродаж. В частности, еще накануне индекс USD опускался до минимума двух последних недель, и нельзя исключать, что риторика ФРС и комментарии ее главы могут привести к минимумам по USD с начала текущего года. В то же время валюты развивающихся рынков, в том числе российский рубль, могут не получить должной поддержки в случае коррекции индекса доллара из-за отсутствия прогресса в торговых отношениях между США и Китаем. Так, в среду-четверг пройдет очередной раунд американо-китайских переговоров, итоги которого могут вновь оказаться безрезультатными, что умерит аппетит инвесторов на площадках ЕМ".