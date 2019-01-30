Покупать акции на текущих уровнях уже слишком опасно - ГК "ФИНАМ"

"Российские индексы второй день подряд выглядят лучше остальных, похоже, сказывается внушительный двухнедельный приток капитала в российские фонды. Рублёвый индекс Московской биржи сегодня опять обновил исторический максимум, и пока держится чуть выше 2500 пунктов, показывая рост около 0.3%. Валютный РТС подрастает на 0.5%, тестируя сильный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов. Да, всё, вроде, выглядит позитивно, но покупать акции на текущих уровнях уже слишком опасно. Динамику лучше рынка сегодня показывают бумаги ГМК Норникеля, они прибавляют более 1.5%, почти на 1% растет Газпром, на 2% подрастает Аэрофлот. В аутсайдерах второй день подряд акции Русала, сегодня они теряют ещё 2.5%, на аналогичную величину дешевеет ММК", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.