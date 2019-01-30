Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря нефти и спросу на ОФЗ

Москва. 30 января. Доллар США и евро развернулись вниз и дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря высокому спросу на размещаемые Минфином ОФЗ и растущую нефть.

Курс доллара США составил 65,95 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,4 руб./EUR1, опустившись на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 10,16 копейки - до 70,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 января на 24,25 копейки, до 66,0987 руб./$1, и уменьшил курс евро на 31,05 копейки, до 75,5706 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к росту на дневных торгах после снижения при открытии сессии благодаря уверенно растущей нефти и высокому спросу на ОФЗ, демонстрируемому в ходе традиционных аукционов Минфина РФ.

Так, спрос на пятилетние ОФЗ серии 26223 превысил предложение объемом 15 млрд рублей почти в 3 раза, составив 44 млрд 996 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 93,6015% от номинала, что соответствует доходности 8,22% годовых. На закрытие предыдущих торгов доходность данной серии ОФЗ составляла 8,19% годовых.

На момент написания обзора результаты второго аукциона по размещению десятилетних ОФЗ серии 26224 объемом 10 млрд рублей не были известны.

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в среду на опасениях, что санкции США против Венесуэлы приведут к резкому сокращению поставок топлива на рынок. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1% - до $61,81 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,96% - до $53,82 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 2%, отреагировав на введение американских санкций против венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA). Теперь американские компании, по сути, прекратят закупки нефти в Венесуэле. Объем поставок топлива из страны в Штаты составлял примерно 500 тыс. баррелей в сутки.

Также участники рынка ждут публикации официального отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о росте запасов нефти на прошлой неделе на 1 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что данные Минэнерго укажут на более существенный подъем запасов - на 3,15 млн баррелей.

При этом участники рынка постепенно сокращают активность в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) и сигналов о дальнейшем развитии американо-китайских торговых отношений. Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок. По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50%.

Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными. Срок заморозки пошлин США в отношении китайских товаров на сумму $200 млрд истекает 1 марта.

"Сегодня локальную поддержку рублю оказывают аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. Накануне Минфин объявил, что предложит облигации в виде двух выпусков общим объемом в 25 млрд рублей. Напомним, что в ходе двух предыдущих аукционов с начала года ведомству не удалось разместить ОФЗ на 35 млрд и 30 млрд рублей. Можно сделать вывод о том, что Минфин выбирает более осторожную тактику размещения, учитывая неопределенность в отношении риск-аппетита участников рынка. Одним из ключевых событий сегодняшнего дня станет заседание ФРС и, если участники рынка по его итогам упрочат свои ожидания в отношение более мягкой политики американского регулятора, рубль может укрепить позиции в паре с долларом США наряду с прочими валютами развивающихся рынков", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Рубль держится уверенно на фоне завершившегося налогового периода. Фактором, оказывающим небольшое давление на рубль, является объявление Банком России о проведении с первого февраля отложенных покупок валюты, что прибавит к ежедневным интервенциям 2,8 млрд рублей, или почти 18%. Поддержку рублю могла бы оказать дорожающая нефть, но нет никаких фундаментальных факторов, которые смогли бы подтолкнуть нефть к росту и закреплению на отметках выше $65 за баррель. Цены на нефть могут вырасти в краткосрочной перспективе при реализации негативного сценария развития событий в Венесуэле, которая является членом ОПЕК", - полагает заместитель руководителя инвестиционного отдела НПФ "Согласие" Николай Ребенок.

"Предстоящие дни для отечественной валюты будут насыщенными, так как состоится заседание ФРС, КНР и США проведут очередной раунд торговых переговоров, а с первого февраля ЦБ РФ увеличит объемы закупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако в первые месяцы года традиционно существенно снижается импорт, при том что внешние платежи в январе-феврале в этом году будут самыми незначительными за последние несколько лет. Соответственно, вероятность движения курса в сторону 65 руб./$1 поддерживается объективными факторами", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,98% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,06% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 8,25%, 8,57% и 8,68% годовых соответственно.