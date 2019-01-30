"Бычий" тренд по золоту остается в силе - eToro

"Золото дорожает четвертый день подряд, обновив в среду 8-месячные максимумы на подходе к отметке $1316. На месячных графиках картина выглядит еще более впечатляюще - металл завершает ростом четвертый месяц кряду, причем особенно плодотворным оказался декабрь, когда финансовые рынки паниковали, а доллар терял привлекательность из-за смягчения риторики ФРС. "Бычий" тренд по желтому металлу остается в силе и укрепляется по мере разрастания беспокойства инвесторов из-за ряда факторов риска на глобальном уровне. Сейчас все внимание рынков направлено на новый раунд переговоров между США и Китаем. Этот фактор может принести новые победы золоту, если стороны не зафиксируют прогресса в разрешении ключевых разногласий. Долларовый фактор тоже пока играет на стороне драгметалла. Трейдеры уже не ждут от Федрезерва былого "задора" и рассчитывают на бездействие Центробанка в наступившем году. В своих прогнозах рынки ссылаются прежде всего на экономические риски. Действительно, рост ВВП и инфляции в Штатах замедляется, в том числе по мере угасания эффекта от фискальных стимулов, но и предупреждения о рецессии совсем неуместны, по крайней мере, на данном этапе. Что касается политического кризиса в США, который тоже не добавляет привлекательности доллару и способствует росту интереса к золоту, рано или поздно вопрос с финансированием разрешится, и ситуация стабилизируется. Другими словами, если говорить конкретно о поддержке для металла со стороны "американца", в более долгосрочной перспективе не стоит "ставить крест" на валюте, которая все еще интересна благодаря высоким ставкам. Так, в обозримом будущем, несмотря на признаки перекупленности, золото может продолжить "свой путь на север", но в перспективе 2019 года прогнозы по доллару могут оказаться слишком пессимистичными, что уже сыграет против защитного металла", - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.