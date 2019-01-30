Аукционы ОФЗ станут ещё одним фактором определения спроса на отечественную валюту - "Открытие Брокер"

"Февральское поведение рубля будет определяться тем, как закончится январь, - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - От очередного заседания ФРС ожидают смягчения риторики, а это непосредственно касается рискованных активов. Кроме того, США и КНР проводят очередные переговоры, в которых задействован вице-премьер Лю Хэ и глава Народного Банка Китая И Ган. Планируется встреча между Лю Хэ и президентом Д. Трампом. Однако начало переговоров уже оказалось омрачённым. Компании Huawei предъявлены официальные обвинения по нескольким пунктам нарушения американского законодательства. Сам Китай начал процесс рассмотрения правомочности американских барьерных тарифов в ВТО. Соответственно, гарантий сплошного позитива на февраль нет".

Также ЦБ РФ с 1 февраля выводит дополнительные объёмы в размере 2,8 млрд рублей в день на покупку валюты в рамках бюджетного правила. Само возобновление покупок пока особого влияния на рубль не оказало. Однако дополнительные объёмы вкупе с негативной внешней ситуацией могут поднять курс доллара до 67-68, считает эксперт. С другой стороны, сложно заподозрить власти США и Китая в преднамеренном разрушении экономик и рынков. Поэтому какой-то промежуточный итог всё же будет озвучен, а попытки "ущипнуть" накануне переговоров - это лишь способ повысить видимую жёсткость.

"Кроме того, на повестке дня может неожиданно оказаться вопрос повышения ставки ЦБ РФ. Первые данные за январь показали не столь сильную инфляцию, но это можно было объяснить наличием множества акций в торговых сетях и запасами прошлых поставок. Соответственно, статистика по итогам января покажет, какой будет вероятность повышения ставки до 8%. Однако на этом процесс ужесточения может и закончиться, так как дальнейший рост цен будет сдерживаться банальным отсутствием увеличения реальных доходов населения. Так что уже во II полугодии можно будет говорить о развороте цикла денежной политики. Соответственно, аукционы ОФЗ станут ещё одним фактором определения спроса на отечественную валюту. Скорее всего, фактор этот будет позитивным. Таким образом, при "плохом" сценарии можно ждать курса рубля в районе 68-69, а при "позитивном" рубль может подойти ближе к 64-65 за доллар", - заключает Андрей Кочетков.