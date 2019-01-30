Целевым уровнем по индексу МосБиржи на 2019 год считаем 2640 пунктов - Промсвязьбанк

"В начале недели капитализация российского рынка акций впервые с середины ноября 2018 г. достигла 600 млрд долларов. Восстановлению капитализации способствовали курс рубля, рост сравнительных оценок и динамика акций компаний из внутренних секторов во главе с банками. С 27 декабря (минимумы года по капитализации) отраслевой индекс финансовых компаний МосБиржи подрос на 10,6%, телекоммуникаций - на 9%, электроэнергетики - на 7,7%, потребительский сектор - на 7,4%. Мы рассчитываем на то, что рост капитализации продолжится и сможет вернуться к уровням октября 2018 г. - 640 млрд долларов, чему будет способствовать не только стабильный курс рубля, но также и дальнейший рост сравнительных оценок. Так, отношение RTS/Brent сейчас находится ниже нашего экономически обоснованного уровня в 21-22x. Потенциалом для роста может выступить восстановление цен на нефть, которые в конце первого квартала способны вернуться к уровню 65 долл./барр. На этом фоне ожидаем увидеть рост стоимости в отдельных бумагах из нефтегазового сектора, например, "Газпром" и "Лукойл". Главным образом мы рассчитываем на рост акций компаний из внутренних секторов, которые продолжают выглядеть перспективно в начале года. Целевым уровнем по индексу МосБиржи на 2019 год мы считаем 2640 пунктов", - указывает главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов.