Рынок акций РФ перешел утром в среду к плавному росту, индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Москва. 30 января. Рынок акций РФ, открывшись в среду небольшим снижением большинства blue chips, спустя час торгов перешел к плавному росту на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы и снизившиеся санкционные риски, при этом индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше 2503 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2503,44 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1193,01 пункта (+0,14%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2%. С начала года индекс МосБиржи прибавил уже 5,7%, а долларовый индекс РТС за счет укрепления рубля вырос на 11,6%.

В частности, растут в цене бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+0,6%) АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,2%), "ЛУКОЙЛА" (MOEX: LKOH) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Вместе с тем подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-4,3%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (-2,1%), бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,02%).

Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию без единой динамики на фоне большого потока квартальной отчетности, слабых данных о потребительском доверии, а также на ожиданиях большей ясности от Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс доверия, рассчитываемый Conference Board, опустился в январе до 120,2 пункта - минимума с июля 2017 года. Значение индикатора за предыдущий месяц было пересмотрено со 128,1 на 126,6 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с ранее указанного уровня.

Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок. По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в среду, инвесторы ожидают начала торговых переговоров США и КНР и итогов январского заседания ФРС. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,46%. Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,17%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%. Южнокорейский Kospi увеличился на 0,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%, индийский BSE Sensex потерял 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, новозеландский NZX 50 упал на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть приостановили рост в среду утром после существенного повышения накануне, инвесторы оценивают потенциальное влияние санкций против Венесуэлы на рынок и следят за торговыми переговорами США и Китая. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК подорожали всего на 0,03% - до $61,22 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на 2,3% и составляла на закрытие $61,2 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже не изменилась к этому времени и составила $53,31 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 2,54%, до $53,31 за баррель.

Минфин США ранее ввел санкции в отношении венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), предусматривающие блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Теперь власти Венесуэлы могут объявить о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы. По оценкам агентства Bloomberg, такая мера может привести к сокращению поставок в следующем месяце примерно на 12 млн баррелей. Всего Венесуэла добывает порядка 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как еще три года назад показатель составлял 2,4 млн баррелей в сутки.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "складывается ощущение, что силы российский фондовых "быков" постепенно иссякают. Однако и число "медведей" на рынке пока очень ограничено. Но это совершенно не значит, что сегодня рынок не сможет обновить исторические максимумы. Внешний фон складывается нейтральным. Фондовая Америка закрылась около нуля, однако сегодня фьючерсы на американские индексы подрастают в пределах 0,1%. Особо не изменилась и нефть. Однако даже если индекс МосБиржи и сумеет уйти выше отметки 2500 пунктов, поводов для дальнейшего подъема пока нет, несмотря на то, что сопротивление для рублевого индикатора находится не близко - в районе 2535 пунктов".

"Скорее всего, и мировые площадки займут выжидательную позицию. Сегодня ждем, что ФРС оставит ставку неизменной, но важны будут комментарии Федрезерва по дальнейшей денежно-кредитной политике. Кроме того, сегодня и завтра пройдут переговоры между США и Китаем по урегулированию торговых споров. Именно эти две новости должны определить тренд финансовых рынков на ближайшие несколько дней", - полагает А.Антонов.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что "какой-либо выраженной тенденции на глобальных рынках в последние дни не наблюдается. Основные события текущей недели приходятся на ее вторую половину - сегодня стартует новый раунд торговых переговоров США-Китай. Сегодня ряд финансовых СМИ написали, что на этих переговорах Китай может представить свою "дорожную карту" структурных реформ, включая уменьшение регулирования иностранных инвестиций и шаги, направленные на улучшение защиты интеллектуальной собственности. Напомним, что до этого, согласно многочисленным источникам СМИ, поиск компромисса именно в вопросе интеллектуальной собственности выглядел наиболее проблемным, и какие-то первые шаги навстречу могут увеличивать шансы на заключение сделки. В то же время напомним, что до конца "временного перемирия" осталось чуть больше месяца, и крайне желательно в ближайшее время услышать от сторон возможность продления его сроков".

"Другой немаловажной темой на рынках остается продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах. На данный момент из индекса S&P 500 отчиталось 154 компании, показатели 74% из которых превысили прогнозы по прибыли, среднее превышение результатов над прогнозами отчитавшихся компаний составляет 1,6%. Отчасти на фоне позитивной отчетности Apple, фьючерсы на американские индексы сегодня демонстрируют рост. Дальнейшая динамика рисковых активов во многом будет обусловлена ходом американо-китайских торговых переговоров и публикацией итогов заседания Федрезерва", - считает М.Поддубский.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,044 млрд рублей (из них 2,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).