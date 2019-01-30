Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $60-62/bbl - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть перешли к росту на фоне переоценки участниками рынка санкционных ограничений со стороны США в отношении венесуэльской PDVSA. Напомним, что санкции распространяются на государственную нефтегазовую компанию Венесуэлы и предполагают блокировку всех счетов и активов компании на территории Штатов. После данного шага США на рынке повышаются опасения относительно дальнейшего развития событий по иранскому или ливийскому сценарию, когда полностью блокировался экспорт сырья из страны. Рост опасений перебоев в поставках сырья из Венесуэлы приводит к росту премии за геополитические риски нефтяных контрактов. В то же время от более заметного роста нефтяной рынок удерживают отраслевые данные из США и неопределенность в отношении перспектив американо-китайских переговоров по вопросам торговли. Накануне Американский институт нефти (API) отчитался об изменении запасов нефти и нефтепродуктов по итогам недели. Согласно статистике API запасы нефти в стране выросли на 1 mb, запасы бензина также прибавили +2 mb. Статистка от Минэнерго США будет опубликована сегодня в 18.30 мск. Сохраняющаяся неопределенность относительно перспектив будущего баланса спроса и предложения продолжит ограничивать позитив на рынке. Заметный рост котировок Brent выше отметок $60/bbl на текущий момент возможен лишь в случае обострения геополитических рисков. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $60-62/bbl", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".