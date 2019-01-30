Сегодня состоится букбилдинг нового бонда ГТЛК, ориентир купона равен не более 9,55% годовых - Уралсиб

"Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сегодня соберет заявки инвесторов на выпуск серии 001Р - 13 объемом не менее 6 млрд руб. Срок обращения составляет пятнадцать лет, но предусмотрена трехлетняя оферта. В ходе премаркетинга ориентир купона (выплачивается ежеквартально) был заявлен как премия в размере не более 155 б.п. к бескупонной кривой доходности госбумаг в трехлетней точке. Вчера значение G-curve в трехлетней точке равнялось 8% годовых, что транслируется в ориентир ставки первого купона не более 9,55% годовых и доходность к оферте 9,9% годовых. У ГТЛК довольно много бумаг на рынке рублевого долга, в предыдущий раз эмитент вышел на него в ноябре прошлого года, разместив выпуск с трехлетней офертой ГТЛК-001Р-12 на 5 млрд руб. под ставку купона 9,9% годовых, что на момент выхода бонда на первичный рынок подразумевало спред к ОФЗ около 175 б.п. Сейчас на вторичном рынке выпуски ГТЛК в целом малоликвидны, но индикативно предлагают премию к кривой рублевых госбумаг порядка 140-160 б.п. Мы думаем, что ставка первого купона новой бумаги с трехлетней офертой сложится в районе 9,5% годовых. Размещение на бирже запланировано на 8 февраля", - указывает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.