Отметка 66.00/USD пока продолжит выступать в качестве краткосрочного ориентира - РФПИ

"Небольшой рост в пределах 0.3% к USD позволил рублю во вторник занять топ-5 позицию среди других ЕМ рынков. Доллар глобально торговался без изменений в отсутствие новых историй, что вывело на первый план локальные факторы для рубля. А они также не способствовали какому-либо изменению баланса потоков: продажи от компаний снизились, но не ушли полностью, хотя и спрос на валюту оставался сбалансированным. Какие-то изменения в сторону укрепления рубля наблюдались лишь вечером, когда нефть Brent возобновила рост до отметок выше US$61.50/брл. В условиях снижающейся волатильности в рубле и при по-прежнему высоких процентных ставках активные спекуляции против российской валюты не выглядят привлекательно без наличия явной идеи, почему рубль может быстро и резко дешеветь. Однако в ближайшие дни чувствительность к внешнему фону может повыситься, учитывая насыщенность глобальной повестки. Допускаем, что отметка 66.00/USD пока продолжит выступать в качестве краткосрочного ориентира", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.