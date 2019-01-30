Сегодня ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки в 66 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Последнюю неделю пара доллар/рубль большую часть времени проводит вблизи отметки в 66 руб/долл. В ходе вчерашних торгов пара вернулась к данному рубежу, объем торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составил скромные 2,2 млрд долл. Драйверов для роста волатильности в рубле пока не хватает. Какой-либо сильной внутренней истории в рубле сейчас не наблюдается – скорое начало реализации отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила не выглядит значимым риском для рубля в условиях сезонно сильного текущего счета, большого позитива от снятия санкций с трех российских компаний не наблюдается (данное событие ожидаемо, а признаков изменения санкционного давления нет). В этих условиях ключевым драйвером для рубля остается общее отношение

инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи

отметки в 66 руб/долл. Дальнейшая динамика всей группы валют развивающихся стран может зависеть от хода торговых переговоров и объявления итогов заседания Федрезерва", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.