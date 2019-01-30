Даже если индекс МосБиржи и сумеет уйти выше ключевой отметки, поводов для дальнейшего подъема пока нет - Алор Брокер

"Складывается ощущение, что силы российский фондовых "быков" постепенно иссякают. Однако и число "медведей" на рынке пока очень ограничено. Но это совершенно не значит, что сегодня рынок не сможет обновить исторические максимумы. Однако даже если индекс МосБиржи и сумеет уйти выше ключевой отметки, поводов для дальнейшего подъема пока нет, несмотря на то, что сопротивление для рублевого индикатора находится неблизко - в районе 2535 пунктов", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.