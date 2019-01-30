Вероятность движения курса рубля в сторону 65 за доллар поддерживается объективными факторами - "Открытие Брокер"

"Рубль провёл довольно волатильный день во вторник, но к вечеру смог "отвоевать" позиции у доллара благодаря растущей нефти. Впрочем, прочие сырьевые валюты этим не воспользовались, поэтому можно также предполагать подготовку к аукционам ОФЗ. Финансовое ведомство разместит ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 15 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением в мае 2029 года в объёме 10 млрд рублей по номиналу. Предстоящие дни для отечественной валюты будут насыщенными, так как состоится заседание ФРС, КНР и США проведут очередной раунд торговых переговоров, а с 1 февраля ЦБ РФ увеличит объёмы закупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако в первые месяцы года существенно снижается импорт, а внешние платежи в январе-феврале будут самыми незначительными за последние несколько лет. Соответственно, вероятность движения курса в сторону 65 за доллар поддерживается объективными факторами", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.