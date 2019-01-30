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30 января 2019 года 09:52

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 30 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании объявления итогов первого в этом году заседания ФРС США, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию без единой динамики на фоне большого потока квартальной отчетности, слабых данных о потребительском доверии, а также на ожиданиях большей ясности от Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс доверия, рассчитываемый Conference Board, опустился в январе до 120,2 пункта - минимума с июля 2017 года. Значение индикатора за предыдущий месяц было пересмотрено со 128,1 на 126,6 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с ранее указанного уровня.

Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок. По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в среду, инвесторы ожидают начала торговых переговоров США и КНР и итогов январского заседания ФРС. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,46%. Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,17%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%. Южнокорейский Kospi увеличился на 0,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%, индийский BSE Sensex потерял 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, новозеландский NZX 50 упал на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно повышаются в ходе азиатских торгов в среду после существенного роста накануне, инвесторы оценивают потенциальное влияние санкций против Венесуэлы на рынок и следят за торговыми переговорами США и Китая. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,49% - до $61,5 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на 2,3% и составляла на закрытие $61,2 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже повысилась к этому времени на 0,34% - до $53,49 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 2,54%, до $53,31 за баррель.

Минфин США ранее ввел санкции в отношении венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), предусматривающие блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Теперь власти Венесуэлы могут объявить о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы. По оценкам агентства Bloomberg, такая мера может привести к сокращению поставок в следующем месяце примерно на 12 млн баррелей. Всего Венесуэла добывает порядка 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как еще три года назад показатель составлял 2,4 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла во вторник в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,293 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,12 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 января снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,003%, опустившись до 579,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-12R" (+0,28%), "Сбербанк-001-06R" (+0,26%) и "Внешэкономбанк-001Р-09" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,5%), "РЖД-001P-02R" (-0,47%) и "Газпром БО-23" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росбанк (MOEX: ROSB) завершил размещение облигаций серии БО-002P-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 22 января. По итогам маркетинга ставка 1-го купона 3-летних облигаций установлена на уровне 8,95% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) завершило размещение облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на пятилетние облигации прошел 22 января. Ставка 1-купона установлена на уровне 8,7% годовых. Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале марта 2018 года. Тогда она разместила два выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей каждый. Бонды серии 001Р-05 были размещены на 3,5 года, серии 001Р-06 - на 7 лет. Ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-05 установлена в размере 7,10% годовых, серии 001Р-06 - в размере 7,25% годовых.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила облигации серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей. Срок обращения выпуска - около 27 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,3% годовых. Облигации размещались по закрытой подписке. Круг потенциальный приобретателей - Минфин и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (размещения субординированных облигаций). Облигации размещались в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установила ставку 1-го купона пятнадцатилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,68% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года. Сбор заявок на облигации прошел 29 января. Техническое размещение запланировано на 4 февраля. Последний раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Компания разместила 15-летний выпуск с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ориентир ставки 1-го купона пятнадцатилетних облигаций серии 001P-13 объемом не менее 6 млрд рублей на уровне не более 9,55% годовых. Ориентир соответствует доходности к оферте через 3 года не более 9,90% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет 30 января с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 8 февраля.

ООО "Группа компаний "Самолет" выставило на 20 марта дополнительную оферту по облигациям серии БО-П04 объемом до 500 млн рублей. Заявки могут быть поданы с 10:00 МСК 13 марта до 18:00 МСК 19 марта. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости облигаций. Количество приобретаемых бумаг - до 500 тыс. штук включительно. Агент по приобретению - Совкомбанк. Эмитент в декабре 2018 года завершил размещение 10-летних облигаций серии БО-П04 объемом 700 млн рублей, реализовав 71,43% выпуска на 500 млн рублей. Ставка 1-го купона составила 12% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

"Открытие холдинг" перенес на год оферту по биржевым облигациям серий БО-01 и БО-П02 - БО-П04 и сократил общее количество купонов у каждого из этих четырех выпусков. В частности, 5-й купонный период выпуска БО-01 объемом 20 млрд рублей делится на два расчетных периода. При этом второй расчетный период продлен на год - до 11 февраля 2020 года. Ставка на этот период останется прежней - 12,42% годовых. Оферту, которая должна была быть исполнена 14 февраля 2019 года, компания также перенесла на год. Общее количество купонов сокращено с 18 до 16. Выпуск облигаций БО-01 объемом 20 млрд рублей был размещен в августе 2015 года. По выпускам БО-П02 - БО-П04 объемом 5 млрд рублей, 10 млрд рублей и 15 млрд рублей соответственно 1-й купонный период делится на два расчетных периода. При этом второй расчетный период продлен на год - до 3 февраля 2020 года. Безотзывная оферта по ним была запланирована на 7 февраля 2019 года. Общее количество купонов сокращено с 24 до 22. Выпуски БО-П02 - БО-П04 были размещены 7 февраля 2017 года. В октябре 2017 года владельцы облигаций этих серий на общем собрании уже одобрили предложение компании по реструктуризации долга. При этом выплаты по купону и исполнение оферт по всем выпускам были перенесены на год.

АО "Эквилибриум" (ранее АО "Хорус Финанс") допустило техдефолт по выплате 9-го купона облигаций серии БО-01, не выплатив 324,1 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "по причине задержки поступления денежных средств на банковский счет АО "Эквилибриум". Компания в августе 2014 года разместила биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.


Опубликовано: /Финмаркет/
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