Главным вопросом дня становится способность (или отсутствие таковой) индекса МосБиржи закрепиться выше 2500 - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, нефть дорожает незначительно, хотя сырьевые валюты и укрепляют свои позиции. В частности, не столь сильное замедление инфляции в IV квартале обеспечило австралийскому доллару преимущество в 0,6% против американского конкурента. Торги в РФ стартуют вблизи значений закрытия накануне. Главным вопросом дня становится способность (или отсутствие таковой) индекса МосБиржи закрепиться выше 2500 пунктов, что откроет путь к росту до 2600 отметки. Впрочем, если ФРС окажется мягче ожиданий, а США и Китай начнут снабжать рынки позитивными новостями с переговоров, то дальнейший рост российского рынка возможен", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.