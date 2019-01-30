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Главная / Мнения аналитиков / Главным вопросом дня становится способность (или отсутствие таковой) индекса МосБиржи закрепиться выше 2500 - "Открытие Брокер"
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30 января 2019 года 09:48
Главным вопросом дня становится способность (или отсутствие таковой) индекса МосБиржи закрепиться выше 2500 - "Открытие Брокер"
"Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, нефть дорожает незначительно, хотя сырьевые валюты и укрепляют свои позиции. В частности, не столь сильное замедление инфляции в IV квартале обеспечило австралийскому доллару преимущество в 0,6% против американского конкурента. Торги в РФ стартуют вблизи значений закрытия накануне. Главным вопросом дня становится способность (или отсутствие таковой) индекса МосБиржи закрепиться выше 2500 пунктов, что откроет путь к росту до 2600 отметки. Впрочем, если ФРС окажется мягче ожиданий, а США и Китай начнут снабжать рынки позитивными новостями с переговоров, то дальнейший рост российского рынка возможен", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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30 января 2019 года 19:54
Рубль ускорил рост к доллару и евро в среду вечером благодаря растущей нефти и хорошим аукционам ОФЗ
Москва. 30 января. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря активно растущей нефти и высокому спросу инвесторов на размещавшиеся 30 января облигации федерального займа (ОФЗ). читать дальше
.30 января 2019 года 19:25
Ближайшей целью восходящей динамики рынка может служить район 2640 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
" В среду российский фондовый рынок смог продолжить восходящую динамику, чему способствовал позитивный внешний фон. Так, покупки были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 62 долларов за баррель. Также активизации "быков"... читать дальше
.30 января 2019 года 19:17
Москва. 30 января. Рынок акций в среду вырос на фоне подъема нефти и мировых фондовых площадок в ожидании неизменности монетарной политики Федрезерва США, индекс МосБиржи обновил исторический максимум и впервые завершил торги выше психологически важной отметки 2500 пунктов; также достигли нового пика акции "Норникеля". читать дальше
.30 января 2019 года 19:00
Москва. 30 января. Котировки среднесрочных выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли, а "длинные" бумаги подешевели в ожидании как объявления итогов первого в этом году заседания ФРС США, так и результатов торговых переговоров между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте и к незначительным изменениям показателей в "длине". читать дальше
.30 января 2019 года 18:50
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 7% - до $32 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.30 января 2019 года 18:20
Спрос на рублевую ликвидность после налоговых платежей постепенно ослабевает, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В среду банки сократили до минимума задолженность по операциям РЕПО o/n с Федеральным казначейством, хотя в... читать дальше
.30 января 2019 года 17:51
"Российские индексы второй день подряд выглядят лучше остальных, похоже, сказывается внушительный двухнедельный приток капитала в российские фонды. Рублёвый индекс Московской биржи сегодня опять обновил исторический максимум, и пока держится чуть выше 2500 пунктов, показывая рост около 0.3%.... читать дальше
.30 января 2019 года 17:20
Инфляционные ожидания в США находятся на необычно низком уровне: подразумеваемый уровень инфляции, рассчитываемый как разница между доходностями неиндексируемых и индексируемых 10-летних облигаций, составляет всего 1,77%. Иными словами, рынок гособлигаций США в ближайшее десятилетие ожидает... читать дальше
.30 января 2019 года 16:50
"Рубль укреплял свои позиции вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4075 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,98%, недельная осталась на уровне 8,06%, а месячная - 8,25%. Кроме нефти, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рубль... читать дальше
.30 января 2019 года 16:13
Общий позитивный настрой на внешних площадках может позволить закрыть сессию выше 2500 по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"Относительно спокойный внешний фон и дорожающая нефть позволили индексу МосБиржи обновить свой исторический максимум. В первой половине дня индекс достигал отметки 2510 пунктов. Как минимум, это заявка на закрепление выше 2500 пунктов и продолжение подъёма. Активность на рынке была чуть выше... читать дальше
.30 января 2019 года 15:50
Основное событие среды - итог заседания FOMC, участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики - Райффайзенбанк
"Основным событием сегодня станет итог заседания FOMC, от которого участники рынка ожидают сохранения "голубиной" риторики. Исходя из имеющихся сейчас данных (прежде всего, индекс национальной активности, составленный ФРБ Чикаго), экономика США продолжает оставаться в хорошем состоянии (это... читать дальше
.30 января 2019 года 15:46
Москва. 30 января. Доллар США и евро развернулись вниз и дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря высокому спросу на размещаемые Минфином ОФЗ и растущую нефть. читать дальше
.30 января 2019 года 15:36
"Золото дорожает четвертый день подряд, обновив в среду 8-месячные максимумы на подходе к отметке $1316. На месячных графиках картина выглядит еще более впечатляюще - металл завершает ростом четвертый месяц кряду, причем особенно плодотворным оказался декабрь, когда финансовые рынки паниковали, а... читать дальше
.30 января 2019 года 15:15
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank начал аналитическое покрытие АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $4,70 за штуку. Рекомендация для... читать дальше
.30 января 2019 года 14:48
aiffeisenbank начал аналитическое покрытие АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $4,70 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
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