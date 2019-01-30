Утренние прогнозы: влияние внешних факторов нейтрально

Аналитики отмечают, что на утро среды сложился нейтральный внешний фон. Рынок акций может с утра консолидироваться, но возможность попыток движения индекса ММВБ в сторону максимумов остается.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации немногим ниже уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Активность на рынках в целом сократилась перед публикацией важных данных по экономике США (в частности, в 16:30 мск ожидается предварительная оценка ВВП за четвертый квартал прошедшего года), пресс-конференцией главы ФРС (начало в 22:30 мск) и возобновлением торговых переговоров на высшем уровне между США и КНР".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка влияние внешних факторов, на наш взгляд, носит нейтральный характер. Отсутствие серьезных поводов для роста или падения приведет, по нашему мнению, к продолжению консолидации в районе 2485-2500 пунктов по индексу МосБиржи".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок смог вчера компенсировать потери предыдущего торгового дня, прибавив 0,9% и вновь вплотную приблизившись к отметке в 2500 пунктов. В базовом сценарии сегодня допускаем увидеть еще одно обновление исторических максимумов, но драйверов для уверенного закрепления выше отметки в 2500 пунктов по индексу МосБиржи пока не хватает. Для продолжения уверенного роста крайне желательно увидеть заметное улучшение настроений на глобальных рынках".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, нефть дорожает незначительно, хотя сырьевые валюты и укрепляют свои позиции. В частности, не столь сильное замедление инфляции в IV квартале обеспечило австралийскому доллару преимущество в 0,6% против американского конкурента. Торги в РФ стартуют вблизи значений закрытия накануне. Главным вопросом дня становится способность (или отсутствие таковой) индекса МосБиржи закрепиться выше 2500 пунктов, что откроет путь к росту до 2600 отметки".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0,1-0,2%, в районе 2500-2505 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2510, 2520 пунктов. В первые минуты торгов мы можем увидеть обновление близкого исторического максимума по индексу МосБиржи. Позднее указанный индекс может перейти в состояние консолидации на позитивной территории в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".