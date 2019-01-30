Brent подорожала до $61,6 за баррель

Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду.

Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию без единой динамики на фоне большого потока квартальной отчетности, слабых данных о потребительском доверии, а также на ожиданиях большей ясности от Федеральной резервной системы (ФРС).

Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились, тогда как рост акций Pfizer и 3M поддержал положительную динамику Dow Jones Industrial Average.

Индекс доверия, рассчитываемый Conference Board, опустился в январе до 120,2 пункта - минимума с июля 2017 года. Значение индикатора за предыдущий месяц было пересмотрено со 128,1 на 126,6 пункта.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с ранее указанного уровня.

Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок.

По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50%.

Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.

На этой неделе предстоит публикация финансовых результатов большинства крупнейших высокотехнологичных компаний США, включая Apple (отчитавшуюся после закрытия торгов во вторник), Amazon, Facebook. Всего на этой неделе квартальные отчеты обнародуют 113 из 505 компаний, входящих в список индекса Standard & Poor's 500.

Курс ценных бумаг 3M Co. поднялся на 1,9% к концу основной сессии благодаря прибыли и выручке выше ожиданий, хотя компания ухудшила прогноз.

Капитализация фармкомпании Pfizer увеличилась на 3,1%. Результаты за четвертый квартал были лучше ожиданий рынка, но оценка выручки на 2019 год не дотянула до консенсус-прогноза.

Котировки акций Xerox подскочили на 11,4%, так как ее прогнозы финансовых показателей превзошли ожидания рынка. При этом выручка в октябре-декабре была слабее прогнозов.

Акции Lockheed Martin подорожали на 1,5% на торгах в Нью-Йорке, несмотря на то, что прибыль компании за четвертый квартал была меньше ожиданий Уолл-стрит, а прогноз на 2019 год разочаровал инвесторов.

Цена бумаг производителя мотоциклов Harley-Davidson упала на 5,1%. Прибыль компании по GAAP сократилась в четвертом квартале до нуля в расчете на акцию, финансовые результаты были слабее прогнозов из-за слабых продаж на внутреннем рынке и последствий торговых споров США с Китаем и Евросоюзом.

Рыночная стоимость Verizon Communications Inc. уменьшилась на 3,3% из-за смешанных квартальных результатов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 29 января вырос на 51,74 пункта (0,21%), до 24579,96 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 3,85 пункта (0,15%), до 2640 пунктов.

Nasdaq Composite потерял 57,39 пункта (0,81%) и составил 7028,29 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в среду, инвесторы ожидают начала торговых переговоров США и КНР и итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:33 МСК опустились соответственно на 0,46% и 0,32%.

Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,17%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%.

Южнокорейский Kospi увеличился на 0,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%, индийский BSE Sensex потерял 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, новозеландский NZX 50 упал на 0,9%.

"Азиатские рынки спокойны утром в среду, и мы ожидаем, что такая динамика сохранится до конца дня в ожидании новостей из Северной Америки", - говорит аналитик Oanda Джеффри Хейли.

В среду в Вашингтоне стартует очередной раунд торговых переговоров США и КНР. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер КНР Лю Хэ, который встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. В переговорах также примет участие министр финансов США Стивен Мнучин.

Стороны постараются достигнуть прогресса в разрешении противоречий, поскольку срок заморозки пошлин в отношении китайских товаров на сумму $200 млрд истекает уже 1 марта.

Также в среду завершится двухдневное заседание Федрезерва, по итогам которого, по всеобщему мнению, центробанк оставит базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. После этого состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, за которым участники рынка будут внимательно следить на предмет сигналов о возможном замедлении темпов нормализации денежно-кредитной политики.

Кроме того, инвесторы оценивают статданные из Японии и Австралии.

Как сообщалось, объем розничных продаж в Японии в декабре вырос на 0,9% относительно ноября и подскочил на 1,3% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 1%.

Тем временем потребительские цены в Австралии (индекс CPI) в четвертом квартале 2018 года увеличились на 0,5% в поквартальном и на 1,8% в годовом выражении. Оба показателя оказались на 0,1 процентного пункта выше прогнозов.

Котировки акций японского производителя электроники Sony снизились на 1,1%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,2%, оператора связи SoftBank - на 0,6%.

Цена бумаг Samsung выросла на 1,3%, другого корейского производителя микрочипов SK Hynix - на 3%. Сталелитейная компания POSCO прибавила 5,2% капитализации.

Также в среду активно дорожают акции гонконгских девелоперов. Бумаги Country Garden подскочили в цене на 6,2%, China Resources - на 5,4%, China Overseas Land & Investment - на 3,2%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. опустился с начала торгов в Гонконге на 0,35%, страховщика AIA Group - на 0,8%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 2,5% и 5,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду после существенного роста накануне, инвесторы оценивают потенциальное влияние санкций против Венесуэлы на рынок и следят за торговыми переговорами США и Китая.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подорожали на $0,32 (0,52%) - до $61,64 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на $1,39 (2,32%) и составляла на закрытие $61,32 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,19 (0,36%) - до $53,50 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,32 (2,54%), до $53,31 за баррель.

Как сообщалось, Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), предусматривающие блокировку активов компании стоимостью $7 млрд.

Теперь власти Венесуэлы могут объявить о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы. По оценкам агентства Bloomberg, такая мера может привести к сокращению поставок в следующем месяце на примерно 12 млн баррелей.

Всего Венесуэла добывает порядка 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как еще три года назад показатель составлял 2,4 млн баррелей в сутки.

"Едва ли нефть сильно вырастет в цене, если только не случится резкой эскалации политической ситуации в Венесуэле, - полагает аналитик Samsung Futures Ким Квангре. - Инвесторы также внимательно следят за развитием торговых переговоров в Вашингтоне".

Переговоры между представителями США и Китая по торговым вопросам состоятся на этой неделе. Стороны постараются достигнуть прогресса в разрешении противоречий, поскольку срок заморозки пошлин в отношении китайских товаров на сумму $200 млрд истекает уже 1 марта.

Тем временем накануне из сообщения Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на более существенный подъем запасов - на 3,15 млн баррелей.