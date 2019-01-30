Вероятно продолжение консолидации немногим ниже уровня 1200 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации немногим ниже уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Активность на рынках в целом сократилась перед публикацией важных данных по экономике США (в частности, в 16:30 мск ожидается предварительная оценка ВВП за четвертый квартал прошедшего года), пресс-конференцией главы ФРС (начало в 22:30 мск) и возобновлением торговых переговоров на высшем уровне между США и КНР. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 66 по паре доллар-рубль", - полагает аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.