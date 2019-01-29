БКС повысил прогноз индекса РТС на конец 2019г на 7% - до 1450п, рейтинг акций РФ - "покупать"

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогноз уровня индекса РТС на конец 2019 года на 7% - до 1450 пунктов, что соответствует потенциалу роста с текущего уровня на 23% и рекомендации "покупать" в целом по рынку, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

"Наш целевой уровень также предполагает, что фундаментально обоснованная рекомендация "покупать" по РТС находится в районе 1230 пунктов. На уровне 1300 пунктов мы рекомендуем фиксировать прибыль. При превышении индексом уровня 1370 пунктов технический рейтинг меняется на "продавать", - пишет он.

Кроме того, эксперт отмечает, что целевой уровень рассчитан с применением соответствующих взвешенных значений потенциала роста компонентов индекса РТС - подход "снизу вверх". "Ожидаемую доходность 23% можно разложить на прогнозную дивидендную доходность 7% по рынку и капитальный рост 16%", - отмечает эксперт.

"Мы ожидаем разворота динамики P/E рынка, который сейчас находится на сниженном уровне 5,3x (прогноз на 2019 год), ближе к 5-летнему среднему значению 6,7x, благодаря высокой дивидендной доходности 7% и снятию санкций с "РусАла" (MOEX: RUALR), что ограничивает риски для других крупных компаний и банков. Пауза в цикле ужесточения мировой денежно-кредитной политики и возможность избежать торговой войны могут вызвать ралли в активах развивающихся рынков в первой половине 2019 года", - говорится в обзоре.

При этом В.Смольянинов подчеркивает, что угроза новых санкций в отношении российских компаний в 2019 году, несомненно, сохранится, исходя из логики, что угроза действия может оказаться более эффективной, чем само действие. В то же время снятие санкций с "РусАла" может быть вздохом облегчения. "Снятие санкций с "РусАла" должно успокоить участников рынка при инвестировании в российские "голубые фишки" и сохранить достаточную общую привлекательность российского рынка акций", - считает стратег.

"Мы позитивно смотрим на банковский сектор, ритейлеров, нефтегазовый сектор и золотодобывающие компании, нейтрально - на сектор ТМТ (телекоммуникационный, медийный и технологический сектор), отдавая предпочтение "Яндексу" (MOEX: YNDX), и нейтрально - на транспортный сектор и электроэнергетику (FEES, IRAO). У нас негативный взгляд на компании металлургии и добычи (предпочитаем "ТМК" (MOEX: TRMK), "РусАл") и производителей удобрений", - пишет эксперт.

Между тем в случае дисбаланса на нефтяном рынке и падения цен на нефть Brent до диапазона $40-60 за баррель рост российской экономики замедлится до 0,5%, но рецессии удастся избежать, однако рубль ослабнет до 70-72 руб./$1, а рынок окажется под давлением - в более выгодном положении будут компании сектора металлургии и добычи, транспорта ("Аэрофлот" (MOEX: AFLT)). Торговая война представляет собой серьезную угрозу для мировой экономики и цен на сырьевые товары - в выигрыше окажутся лишь золотодобывающие компании. "Главным потерпевшим в обоих случаях станет население России, в то время как госбанки и экспортеры будут в относительной безопасности", - отмечается в обзоре.