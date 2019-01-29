ФРС США будет успокаивать рынки - Julius Baer

За время приостановки работы правительства в США рынок остался без нескольких статистических релизов по американской экономике. По оценкам главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США может восстановить настроения инвесторов относительно перспективы динамики ВВП. Во-первых, уровень процентных ставок останется без изменений. Во-вторых, регулятор уже заявил о намерении занять более взвешенную позицию по вопросу сокращения активов на собственном балансе, который также называют "количественным сжатием". Оно фактически направлено на снижение объема избыточных резервов центробанка до минимума, необходимого для эффективной реализации кредитно-денежной политики. По некоторым данным, эта цель уже была достигнута, так что ФРС может на некоторое время приостановить продажу активов.

"Пауза в реализации "количественного сжатия" и комментарии по дальнейшему изменению объема активов на балансе будут положительно встречены финансовыми рынками. Мы не рассматриваем завершение "количественного сжатия" в качестве смены политики ФРС США, но оно является важной мерой, позволяющей успокоить переживания рынков по поводу нехватки ликвидности. Отсутствие экономической статистики в период "шатдауна" повышает внимание к публикации данных по динамике американского ВВП в IV квартале 2018 года, которые должны быть опубликованы на этой неделе. По нашим оценкам, экономика США в последней четверти года прибавила 2,6%. При этом в I квартале 2019 года рост ВВП, вероятно, замедлится до 1,8% на фоне ухудшения динамики мировой экономики и остановки работы американского правительства в последние недели, которые очень негативно сказались на деловой активности. Тем не менее, высокие темпы кредитования несмотря на проблемы на финансовых рынках последних месяцев позволяют ожидать ускорение роста в ближайшие кварталы. Мы понижаем прогноз прироста ВВП США в 2019 году с 2,6% до 2,5% на фоне слабой динамики в начале года", - резюмирует эксперт Julius Baer.