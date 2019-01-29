Длинная позиция в рубле на ближайшие два–три месяца выглядит достаточно привлекательно - ВТБ Капитал

"Мы считаем, что в данный момент рубль оценен справедливо. Возможность укрепления российской валюты мы связываем с

потенциальным увеличением иностранного интереса к ОФЗ в том случае, если сохранится сильный аппетит инвесторов к риску

развивающихся стран. В связи с этим, а также учитывая традиционный для первого квартала рост положительного сальдо текущего счета РФ, мы полагаем, что длинная позиция в рубле на ближайшие два–три месяца выглядит достаточно привлекательно", - указывают аналитики ВТБ Капитал.