У рубля впереди много важных событий, которые могут существенно повлиять на расклад сил - "Открытие Брокер"

"Рубль преимущественно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,01%, недельная - до 8,06%, а месячная осталась на уровне 8,25%. Ставки МБК могут указывать на подготовку к аукционам ОФЗ, которые пройдут в среду. Кроме того, итоговая инфляция за январь может оказаться немного выше ожиданий, что предполагает рост вероятности повышения ставки ЦБ РФ. Впрочем, у рубля впереди также много важных событий, которые могут существенно повлиять на расклад сил. Это и переговоры США и Китая по торговым вопросам, и возможное изменение риторики ФРС, и вывод на рынок дополнительных средств на покупку валюты в рамках бюджетного правила с 1 февраля", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.