Отечественный рынок пока не решается вновь "штурмовать" отметку в 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"В первой половине дня отечественный рынок находился под влиянием внешнего фона. Индекс МосБиржи снижался в моменте до 2464 пунктов. Поток новостей во вторник весьма скудный, но эта ситуация исправится в ближайшие дни. Пожалуй, стоит обратить внимание на новости из Европы, где Германия отвергла поправки в газовой директиве, так как она предполагает исключения почти для всех проектов, но исключительно призвана регулировать лишь "Северный поток-2". В целом торги к середине дня уже проходили на позитивной территории. Отечественный рынок пока не решается вновь "штурмовать" отметку в 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Инвесторы предпочитают дождаться итогов множества важных событий текущей недели", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.