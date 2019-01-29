Рубль стабилен к доллару и евро на дневных торгах

Москва. 29 января. Доллар США слегка снижается, евро немного подрастает на "Московской бирже" во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленных факторов, определяющих динамику его курса.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 66,2275 руб./$1, что на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,74 руб./EUR1, прибавив всего 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,6 копейки - до 70,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 30 января на 41,12 копейки, до 66,3412 руб./$1, и поднял курс евро на 68,79 копейки, до 75,8811 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики на дневных торгах. Небольшое негативное влияние на его курс оказывает умеренное снижение ряда валют emerging markets на фоне официальных обвинений Соединенными Штатами крупнейшего китайского производителя смартфонов Huawei Technologies Co. в краже технологий. Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг китайской компании может негативно сказаться на ходе торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе.

Вместе с тем поддержку рублю оказывает возобновившийся рост цен на нефть после падения накануне. Кроме того, инвесторы ожидают результатов первого в этом году заседания ФРС США, начинающегося во вторник, 29 января. Итоги заседания американского Центробанка станут известны в среду вечером, после чего состоится пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла.

Цены на нефть растут во вторник на новости об американских санкциях в отношении венесуэльской нефтекомпании PdVSA. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,87% - до $60,34 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,81% - до $52,41 за баррель. Накануне Brent упала в цене на 2,8%, WTI - на 3,2%, до минимума с 14 января.

Минфин США ввел санкции в отношении PdVSA, предусматривающие блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти. При этом, помимо США, только нефтеперерабатывающие заводы Индии и Китая могут перерабатывать венесуэльскую нефть. Поэтому чтобы успешно конкурировать за индийский и китайский рынок с ближневосточными странами, Венесуэле придется предложить на свое топливо значительную скидку.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем: на эту неделю запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства КНР в Вашингтон для участия в очередном раунде переговоров.

Кроме того, определенную поддержку нацвалюте могли оказать и заявления замминистра финансов РФ Сергей Сторчака о том, что Минфин может сократить предложение ОФЗ, если такой сигнал поступит от рынка. "Если инвесторы или посредники скажут: "Не предлагайте больших объемов", то, скорее всего, мы послушаемся совета. Задача амбициозная, конечно. Для того, чтобы выполнить (годовой) план, надо (размещать) 45 млрд рублей в неделю", - сказал он. Такое заявление С.Сторчак сделал после того, как неделей ранее ведомство неудачно провело традиционные недельные аукционы по размещению ОФЗ. Было продано бумаг всего на 17,5 млрд рублей при предложении в 30 млрд рублей.

По мнению аналитика Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, "на динамике рубля негативно отражается снижение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, после того как между США и КНР вновь обострилась торговая напряженность. И хотя министр торговли США уже отметил, что обвинения в адрес Huawei не имеют никакого отношения к продолжающимся торговым переговорам, атмосфера перед началом переговоров заметно ухудшилась. Как итог, рынки отыгрывают эскалацию напряженности между КНР и США, дисконтируя стоимость рисковых активов. Кроме того, необходимо отметить, что после завершения периода налоговых выплат рубль лишился такого фактора поддержки, как дополнительный спрос на рублевую ликвидность. Тем не менее, сохранение нефтяных цен на комфортных уровнях по-прежнему ограничивает рубль от внешнего негатива".

На дневных торгах некоторое давление на рубль оказывает негативная динамика ряда валют emerging markets, в частности, снижаются турецкая лира и южноафриканский рэнд. "Некоторое ухудшение настроений инвесторов на площадках emerging markets можно объяснить очередным ослаблением надежд на прогресс в торговых отношениях между США и Китаем после обвинений американских властей в адрес китайской компании Huawei", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Период регулярных налоговых выплат позади, поэтому поддержка со стороны экспортных продаж может снизиться. В то же время компании продолжают выплачивать экспортные пошлины и финансировать рублевые расходы, поэтому отношение к продажам валюты будет зависеть от глобальных настроений, ведь корпоративные казначеи традиционно пытаются выбирать наиболее удобный момент для совершения операций. Каких-то существенных событий для рубля локально не видим. Сегодня из-за ухудшения внешнего фона ожидаем пару "доллар-рубль" в коридоре 66-66,5 руб./$1", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

В целях абсорбирования излишней ликвидности Банк России провел во вторник, 29 января, традиционный депозитный аукцион сроком на одну неделю, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,3 трлн рублей (при лимите 1,79 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 22 января, банки разместили в ЦБ 993,7 млрд рублей (при лимите 1,14 трлн рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) преимущественно немного подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок выросли на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,01% и 8,06% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,57% годовых, в то время как ставки на 1 месяц и 6 месяцев не изменилась по сравнению с понедельником, оставшись на уровне 8,25% годовых и 8,68% годовых соответственно.