Нефть пытается развить восходящую тенденцию - БКС

"Незадолго до старта российской сессии нефтяные цены активно росли, но затем продемонстрировала резкий нисходящий импульс. Однако после этого восходящая динамика возобновилась, и котировки обновили дневной максимум. Сейчас Brent находится около отметки $60,5, прибавляя 0,7%. На рынке нефти сохраняется неопределенность, связанная с ситуацией в Венесуэле. Объявленные вчера новые американские санкции, направленные против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, в краткосрочной перспективе могут снизить поставки нефти из страны, но в долгосрочной перспективе увеличивают шансы на смену политического режима. Это будет способствовать наращиванию венесуэльского производства нефти, которое катастрофически упало в последние годы. Кроме того, повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен может очередная порция еженедельной отраслевой статистики. Завтра в 00:30 мск выходит отчет Американского института нефти, а в 18:30 выйдет отчет от Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 3 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 0,4 млн барр." - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.