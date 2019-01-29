"Медвежьи" риски для доллара со стороны грядущего заседания ФРС США превалируют - eToro

"В среду завершается двухдневное заседание ФРС США. Повышения ставки в этот раз никто не ждет, ссылаясь на признаки замедления экономического роста и недавний политический кризис, который, по сути, еще не разрешен. Но это не значит, что в этом году регулятор не станет повышать стоимость кредитования - по мере стабилизации перспектив экономики и угасания факторов неопределенности банк может решиться на два повышения позднее в текущем году. Но вернемся к ближайшему заседанию. В первую очередь инвесторов будет интересовать риторика монетарных властей. Итак, основные моменты:

- ФРС может пересмотреть прогнозы экономического роста в сторону небольшого снижения;

- не исключены изменения в тексте сопроводительного заявления (к примеру, в качестве оценки темпов роста может прозвучать "солидный" вместо "сильный");

- при описании экономической активности банк может упомянуть о влиянии недавнего "шатдауна", который, к слову, еще может возобновиться в середине февраля;

- если в своем сопроводительном заявлении Пауэлл не станет освещать тему преждевременного завершения программы сокращения баланса, то на пресс-конференции ему определенно придется столкнуться с этим вопросом. Комментарии на эту тему могут привнести дополнительную волатильность и надавить на доллар, если глава банка подтвердит намерение свернуть программу раньше времени.

В общем, исходя из вышеперечисленного, можно предположить, что "медвежьи" риски для доллара со стороны грядущего заседания превалируют. Но также не будем забывать о том, что завтра стартуют двухдневные переговоры между США и Китаем, которые могут внести свои коррективы в динамику мировых рынков в целом", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.