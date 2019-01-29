Если индекс МосБиржи по итогам дня опустится ниже 2400 пунктов, лучше частично или полностью выходить из рисковых активов - ГК "ФИНАМ"

"До конца основной сессии инвестиционные настроения на Московской бирже вряд ли сильно улучшатся. Голосование в парламенте Великобритании пройдёт уже вечером, поэтому докупать сегодня акции лучше не стоит. В США в 16:30 будут опубликованы данные по сальдо внешней торговли. Этот показатель сейчас очень важен для инвесторов, он отражает успехи Трампа в торговой войне. Минфин США сегодня вновь проводит размещения, поэтому с ликвидностью на американском рынке опять могут быть проблемы. Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но есть и не очень радужные сигналы. Индекс Московской биржи после обновления исторического максимума нарисовал вторую вершину, от которой начали формироваться признаки коррекции, РТС тоже упёрся в очень сильный уровень сопротивления на рубеже 1200 пунктов, от которого мы уже неоднократно видели сильные распродажи.

Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня опустится ниже 2400 пунктов, лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. С прицелом на февраль и март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.