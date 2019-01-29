Снижение общего риск-аппетита давит на нефтяные цены - БКС

Нефть находится под давлением на фоне усиления неопределённости по нескольким направлениям - котировки пытаются удерживать позиции вблизи $60. На взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, текущая подавленная динамика нефтяных цен в основном определяется следующими факторами. С одной стороны, рынки достаточно негативно реагируют на то, как США и Китай подходят к сессии торговых переговоров 30 и 31 января. США в очередной раз выступают с обвинениями китайских компаний (Huawei) в шпионаже и краже технологий, и на этом фоне мы прослеживаем следующую цепную реакцию. Такого рода обвинения могут восприниматься инвесторами в виде отражения уровня отдаленности в позициях США и Китая на пути к торговому компромиссу, что в определенной мере снижает позитив в ожидания рынка от ближайших переговоров между двумя державами.

В это же время инвесторы получают данные финансовой отчетности очередного американского гиганта - "Caterpillar" за 4кв 2018. Данные отчетности оказываются значительно ниже ожиданий рынка - годовая прибыль на акцию составила $11,22 против ожидаемых $11,64, прогноз по прибыли на этот год также ниже ожиданий рынка. Причиной снижения прогнозов компании на 2019 год указывается спад продаж продукции в Китае. Эксперт БКС полагает, что этот фактор является очередным сигналом инвесторам о том, насколько деструктивным является текущий торговый конфликт, и усиливает пессимизм на рынках с учетом того, что США и Китай подходят к переговорам в условиях новостного негатива.

"Динамика котировок нефтяного актива под влиянием вышеуказанного фактора определяется поведением, характерным для большинства рисковых активов, - указывает Антон Покатович. - Другими словами, стагнация нефти на уровнях 60$, по нашим оценкам, частично вызвана понижением склонности к покупке риска инвесторами. С другой стороны, внимание инвесторов не может обходить стороной политический кризис в Венесуэле. Во вторник США ввели санкции к PDVSA, направленные на ограничение экспорта компании. Реакция нефтяного рынка на такое геополитическое воздействие на нефтеэкспортера сейчас носит достаточно нетрадиционный характер - в котировках не наблюдается явного позитивного импульса. Мы полагаем, что такой характер движения может определяться тем фактом, что текущие санкции имеют ряд исключений, главным из которых являются сами американские НПЗ, которые пока что смогут получать венесуэльские нефтяные поставки, оплата за которые будет изолирована от правительства Мудро".

По мнению аналитика, данные санкции сейчас способствуют росту неопределенности в дальнейшей судьбе южноамериканской республики. С одной стороны, если предположить, что текущий политический режим удерживается, то санкционное давление будет нарастить вплоть до полного нефтяного эмбарго и усиления спада венесуэльского экспорта. В данном случае уход еще одной части нефтяного предложения с рынка поспособствует росту нефтяных цен. С другой стороны, санкции направлены на ограничение финансирования правительства Мадуро, что соответствующим образом повышает шансы оппозиции на дальнейшую борьбу. Победа оппозиции может восприниматься рынком как долгосрочная угроза восстановлению нефтедобычи в Венесуэле и оказания давления на баланс нефтяного рынка в перспективе.

"Полагаем, что до конца этой недели движение нефтяного рынка будет определяться рыночным аппетитом к покупке риска, который в свою очередь станет производной от трех факторов: торговых переговоров США и Китая, итогов заседания ФРС, вектора развития политического кризиса в Венесуэле. Ожидаем повышенной волатильности котировок Brent в диапазоне $58,2-62,7", - заключает эксперт "БКС Премьер".