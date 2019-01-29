Биткоин: падение с энтузиазмом - FxPro

Эталонная криптовалюта падает ниже $3400 вместе с ростом торговых объемов, что, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, часто является признаком повышенного интереса к продажам и может отправить курс к годовым минимумам. Ключевые альткоины и крипторынок в целом следуют за лидером в своем снижении. Все больше экспертов сходятся во мнении, что происходящее в данный момент сильно напоминает повторение летнего затишья, после которого началась следующая фаза масштабной коррекции. В случае сохранения давления продаж и роста торговых объемов, следующей целью медведей видится область $2000.

Ситуация на крипто рынке становится все более благоприятной для входа тех инвесторов, которые пропустили момент в 2017 году, полагает Александр Купцикевич. Например, сейчас одна монета Zcash (ZEC) стоит $48, против $876 в начале 2018-го. Ethereum (ETH) и вовсе в шаге он проавало под $100, против пиковых $1400 годом ранее.

"Вполне вероятно, что цена цифровых активов станет еще более "приятной" для входа, однако нужно понимать, что исторические максимумы стали возможны из-за чрезвычайной переоценки криптовалют, а будущий рост уже на фундаментальных основах может быть куда более скромным, - допускает эксперт FxPro. - Помимо рекордного снижения стоимости, нужно отметить, что сеть одной из главных в прошлом майнерских монет, ZEC, до сих пор демонстрирует рекордную сложность добычи. За год она выросла на 670% за счет появления ASIC-устройств для добычи. Впрочем, кровень сложности сохраняется, так как майнеры не выключают недавно купленное оборудование, в надежде на рост актива. С другой стороны, трейдерам стоит помнить: чем более мрачны настроения и чем сильнее распродажи, тем выше потенциал и лучше момент для входа в рынок. Конечно, если вы в принципе не сомневаетесь в жизнеспособности данного сектора. Крипто-энтузиасты утверждают, что вера пока потеряна не окончательно."