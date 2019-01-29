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29 января 2019 года 13:50
Биткоин: падение с энтузиазмом - FxPro
Эталонная криптовалюта падает ниже $3400 вместе с ростом торговых объемов, что, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, часто является признаком повышенного интереса к продажам и может отправить курс к годовым минимумам. Ключевые альткоины и крипторынок в целом следуют за лидером в своем снижении. Все больше экспертов сходятся во мнении, что происходящее в данный момент сильно напоминает повторение летнего затишья, после которого началась следующая фаза масштабной коррекции. В случае сохранения давления продаж и роста торговых объемов, следующей целью медведей видится область $2000. Ситуация на крипто рынке становится все более благоприятной для входа тех инвесторов, которые пропустили момент в 2017 году, полагает Александр Купцикевич. Например, сейчас одна монета Zcash (ZEC) стоит $48, против $876 в начале 2018-го. Ethereum (ETH) и вовсе в шаге он проавало под $100, против пиковых $1400 годом ранее. "Вполне вероятно, что цена цифровых активов станет еще более "приятной" для входа, однако нужно понимать, что исторические максимумы стали возможны из-за чрезвычайной переоценки криптовалют, а будущий рост уже на фундаментальных основах может быть куда более скромным, - допускает эксперт FxPro. - Помимо рекордного снижения стоимости, нужно отметить, что сеть одной из главных в прошлом майнерских монет, ZEC, до сих пор демонстрирует рекордную сложность добычи. За год она выросла на 670% за счет появления ASIC-устройств для добычи. Впрочем, кровень сложности сохраняется, так как майнеры не выключают недавно купленное оборудование, в надежде на рост актива. С другой стороны, трейдерам стоит помнить: чем более мрачны настроения и чем сильнее распродажи, тем выше потенциал и лучше момент для входа в рынок. Конечно, если вы в принципе не сомневаетесь в жизнеспособности данного сектора. Крипто-энтузиасты утверждают, что вера пока потеряна не окончательно."
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29 января 2019 года 17:45
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогноз уровня индекса РТС на конец 2019 года на 7% - до 1450 пунктов, что соответствует потенциалу роста с текущего уровня на 23% и рекомендации "покупать" в целом по рынку, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
.29 января 2019 года 17:20
За время приостановки работы правительства в США рынок остался без нескольких статистических релизов по американской экономике. По оценкам главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США может восстановить настроения инвесторов... читать дальше
.29 января 2019 года 16:58
Длинная позиция в рубле на ближайшие два–три месяца выглядит достаточно привлекательно - ВТБ Капитал
"Мы считаем, что в данный момент рубль оценен справедливо. Возможность укрепления российской валюты мы связываем с потенциальным увеличением иностранного интереса к ОФЗ в том случае, если сохранится сильный аппетит инвесторов к риску развивающихся стран. В связи с этим, а также учитывая... читать дальше
.29 января 2019 года 16:38
У рубля впереди много важных событий, которые могут существенно повлиять на расклад сил - "Открытие Брокер"
"Рубль преимущественно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,01%, недельная - до 8,06%, а месячная осталась на уровне 8,25%. Ставки МБК могут указывать на подготовку к аукционам ОФЗ, которые... читать дальше
.29 января 2019 года 16:14
Отечественный рынок пока не решается вновь "штурмовать" отметку в 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"В первой половине дня отечественный рынок находился под влиянием внешнего фона. Индекс МосБиржи снижался в моменте до 2464 пунктов. Поток новостей во вторник весьма скудный, но эта ситуация исправится в ближайшие дни. Пожалуй, стоит обратить внимание на новости из Европы, где Германия отвергла... читать дальше
.29 января 2019 года 15:56
Москва. 29 января. Доллар США слегка снижается, евро немного подрастает на "Московской бирже" во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленных факторов, определяющих динамику его курса. читать дальше
.29 января 2019 года 15:40
"Незадолго до старта российской сессии нефтяные цены активно росли, но затем продемонстрировала резкий нисходящий импульс. Однако после этого восходящая динамика возобновилась, и котировки обновили дневной максимум. Сейчас Brent находится около отметки $60,5, прибавляя 0,7%. На рынке нефти... читать дальше
.29 января 2019 года 15:15
"В среду завершается двухдневное заседание ФРС США. Повышения ставки в этот раз никто не ждет, ссылаясь на признаки замедления экономического роста и недавний политический кризис, который, по сути, еще не разрешен. Но это не значит, что в этом году регулятор не станет повышать стоимость... читать дальше
.29 января 2019 года 14:55
Если индекс МосБиржи по итогам дня опустится ниже 2400 пунктов, лучше частично или полностью выходить из рисковых активов - ГК "ФИНАМ"
"До конца основной сессии инвестиционные настроения на Московской бирже вряд ли сильно улучшатся. Голосование в парламенте Великобритании пройдёт уже вечером, поэтому докупать сегодня акции лучше не стоит. В США в 16:30 будут опубликованы данные по сальдо внешней торговли. Этот показатель сейчас... читать дальше
.29 января 2019 года 14:35
Нефть находится под давлением на фоне усиления неопределённости по нескольким направлениям - котировки пытаются удерживать позиции вблизи $60. На взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, текущая подавленная динамика нефтяных цен в основном определяется следующими факторами. С... читать дальше
.29 января 2019 года 13:07
"Рубль сегодня утром снижается к доллару США, торгуется около 66,4 руб./$., на фоне окончания налогового периода в РФ, оказывавшего российской валюте поддержку. Снижающаяся цена на нефть – один из факторов давления на рубль. При этом едва ли итоги заседания ФРС США (29-30 января) окажут влияние... читать дальше
.29 января 2019 года 12:45
"Прямо сейчас в фокусе находится оценка торговых переговоров между США и Китаем: представители Поднебесной приехали в Америку для сближения позиций. Потенциально новости о том, что удалось добиться прогресса в переговорах, способны вернуть спрос на рисковые активы, поддержав рубль. В этом случае... читать дальше
.29 января 2019 года 12:38
Мы присваиваем акциям Северстали целевую цену в размере 1 309 руб. и рекомендацию "Покупать" с потенциалом роста 37% от текущего значения - ИК "Велес Капитал"
"Северсталь является компанией с самой высокой операционной рентабельностью в секторе черной металлургии России, а дивидендная доходность акций Северстали занимает лидирующие строчки на отечественном фондовом рынке. В 2019 г. мы ожидаем снижения финансовых показателей в рамках нормализации... читать дальше
.29 января 2019 года 12:17
"Рубль сдержанно снижается в основных валютных парах в ходе утренних торгов вторника. На динамике рубля негативно отражается снижение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, после того как между США и КНР вновь обострилась торговая напряженность. Накануне Минюст США выдвинул сразу... читать дальше
.29 января 2019 года 11:53
"Внешний фон не изменился, что предполагает сохранение осторожности и выборочные покупки подешевевших бумаг. Неопределенность сохраняется ввиду вполне естественных опасений перед переговорами США и Китая по торговым вопросам, неуверенности в позиции ФРС по процентной ставке, неясных перспектив... читать дальше
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