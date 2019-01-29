Рубль: разворот или коррекция? - FxPro

"Прямо сейчас в фокусе находится оценка торговых переговоров между США и Китаем: представители Поднебесной приехали в Америку для сближения позиций. Потенциально новости о том, что удалось добиться прогресса в переговорах, способны вернуть спрос на рисковые активы, поддержав рубль. В этом случае пара USD/RUB вновь уйдет ниже 66, тестируя минимумы. Тем не менее, вряд ли стоит рассматривать это как базовый сценарий, скорее как приятный сюрприз. В настоящий момент более высоки шансы на то, что стороны не сдадут позиции, а значит, и сближения сторон мы не увидим. В этих условиях спрос на рисковые активы может угаснуть, а давление на рубль усилиться, запустив новую волну роста USD/RUB вплоть до 70", - обращает внимание ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.