Рубль снижается к доллару США на фоне окончания налогового периода в РФ - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль сегодня утром снижается к доллару США, торгуется около 66,4 руб./$., на фоне окончания налогового периода в РФ, оказывавшего российской валюте поддержку. Снижающаяся цена на нефть – один из факторов давления на рубль. При этом едва ли

итоги заседания ФРС США (29-30 января) окажут влияние на курс рубля – существенного изменения риторики американского регулятора и, соответственно, выраженной динамики доллара США на глобальном рынке не ожидается", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург"..