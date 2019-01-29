Мы присваиваем акциям Северстали целевую цену в размере 1 309 руб. и рекомендацию "Покупать" с потенциалом роста 37% от текущего значения - ИК "Велес Капитал"

"Северсталь является компанией с самой высокой операционной рентабельностью в секторе черной металлургии России, а дивидендная доходность акций Северстали занимает лидирующие строчки на отечественном фондовом рынке. В 2019 г. мы ожидаем снижения финансовых показателей в рамках нормализации рыночной конъюнктуры после явного перегрева в 2018 г. и падения дивидендной доходности в результате сокращения операционных доходов. Мы считаем, что после массовых распродаж на фондовом рынке России в конце 2018 г. акции металлургических компаний обладают двузначным потенциалом роста, и Северсталь - не исключение. Мы присваиваем акциям компании целевую цену в размере 1 309 руб. и рекомендацию "Покупать" с потенциалом роста 37% от текущего значения", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.