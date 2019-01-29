Еврооблигации: сохранение осторожности и выборочные покупки подешевевших бумаг - БКС Глобал Маркетс

"Внешний фон не изменился, что предполагает сохранение осторожности и выборочные покупки подешевевших бумаг. Неопределенность сохраняется ввиду вполне естественных опасений перед переговорами США и Китая по торговым вопросам, неуверенности в позиции ФРС по процентной ставке, неясных перспектив роста американской экономики и усиления геополитических рисков. Динамика Brent также не способствует позитиву: сейчас "черное золото" стоит $60 за барр. на фоне рисков для угрозы роста мировой экономики из-за слабых корпоративных результатов (промышленные компании в Китае, Caterpillar) и отсутствия большого эффекта от налоговых сокращений Трампа на сумму $1,5 трлн (по данным NABE).

"Сбербанк" (Ba2/NR/BBB-) исполнит "колл-опцион" по выпуску SBERRU 24^ (запланирован на 26 февраля). Мы считаем решение банка оправданным, учитывая сильные показатели капитала и ставку купона свыше 6,6% в случае неисполнения колл-опциона по SBERRU 24^ (UST 5 + 4,023%). Отметим, SBERRU 23^ торгуется с YTM 5,4%. Мы считаем, что в случае размещения локальных субординированных выпусков, спрос со стороны инвесторов будет высоким.

"Газпром" (Baa3/BBB-/BBB-) может начать маркетинг долларовых еврооблигаций уже 4 февраля. Ранее мы отмечали, что снятие санкций с UC Rusal может открыть российским эмитентам доступ к первичному долговому рынку. Мы считаем, что в ближайшее время станет известно о новых размещениях, поскольку рынок был закрыт для российских компаний почти в течение года", - отмечают специалисты БКС Глобал Маркетс.