Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, РусАл обвалился к уровням декабря

Москва. 29 января. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение вслед за мировыми фондовыми площадками из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики, а также на фоне слабости нефти, несмотря на введение правительством США санкций в отношении венесуэльской госнефтекомпании; акции "РусАла" обвалились к уровням месячной давности - концу декабря прошлого года.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2468,47 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1171,88 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 66,36 рубля (+0,1 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (-5,4%, до 29,41 рубля) и GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-3,7%), недавно выросшие в цене после снятия с компаний санкций США.

Также снизился курс акций "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%).

Подросли бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

В США накануне индексы снизились на фоне сокращения активности торгов в преддверии важных событий недели: в среду завершится первое в этом году заседание Федеральной резервной системы, в конце января запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства Китая в Вашингтон для участия в очередном раунде торговых переговоров.

Негативное влияние на американский рынок акций в понедельник оказала слабая отчетность Caterpillar Inc. Крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования вернулся к прибыли в четвертом квартале 2018 года после убытка годом ранее, однако результат оказался существенно слабее ожиданий рынка из-за снижения спроса в Китае. Акции Caterpillar подешевели по итогам торгов на 9,1%.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония просела на 0,1%, Китай - также на 0,1%), также нет единого вектора в Европе (британский FTSE растет на 0,5% перед голосованием по Brexit, а DAX и CAC 40 проседают), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,4%) на новостях о Huawei Technologies Co.

Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг китайской компании может негативно сказаться на ходе торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе, сообщает MarketWatch.

Судебные власти США предъявили Huawei обвинения в краже интеллектуальной собственности. Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций. Кроме того, США объявили, что направили Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Нефть Brent утратила рубеж $60 за баррель, несмотря на слабые попытки роста после введения правительством США санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), повысившего риск сокращения поставок нефти из этой страны на мировой рынок.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,79 за баррель (-0,03% и -2,8% накануне), мартовская цена WTI - $52,05 за баррель (+0,1% и -3,2% в понедельник).

Санкции, введенные Минфином США в отношении PdVSA, предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.

Как сообщалось, Вашингтон признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Вступивший в январе в должность президента Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, однако позднее изменил свое решение, оставив небольшое число американских дипломатов в стране.

Решение о санкциях в отношении PdVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, "спрос на риск" на мировых рынках сократился после выхода слабой отчетности Caterpillar, которая напомнила трейдерам о негативном влиянии "торговых войн" на реальный сектор экономики, и выдвижения властями США обвинений против китайской корпорации Huawei, что может осложнить переговоры по вопросам торговли.

В течение дня продолжит поступать отчетность западных эмитентов, в частности, отчетность опубликуют корпорации Pfizer (14:45 МСК) и Verizon (15:00 мск). Кроме того, в Великобритании пройдет парламентское голосование по формату Brexit, его итоги станут известны после закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже", напомнил аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение рынка акций РФ после обновления исторического максимума по индексу МосБиржи еще не означает начало полноценной коррекции. Индекс МосБиржи пока не ушел ниже поддержки 2445 пунктов, и повторный поход выше 2500 пунктов вполне вероятен.

Однако маловероятно, что это произойдет во вторник - внешний фон скорее нейтральный, нефть Brent остается вблизи $60 за баррель. С другой стороны, продолжается давление Штатов на Венесуэлу: Минфин США объявил о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PdVSA, заблокировал ее счета и обязался передать активы компании самопровозглашенному и.о. президента Х.Гуаидо. Это означает, что шансы "Роснефти" на возврат своих вложенных $6 млрд, и так бывшие небольшими, стремительно тают. Бумаги компании в ближайшее время могут торговаться "хуже рынка".

В целом в ближайшие дни, до объявления решения по ставке ФРС США или до появления информации с переговорного процесса США и Китая, лучше занять выжидательную позицию или применять спекулятивную тактику торговли, фиксируя даже небольшую прибыль, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник умеренно негативный: нефть остается слабой, азиатские рынки преимущественно снизились.

США заморозили активы венесуэльской PDVSA до проведения свободных выборов или признания лидера оппозиции главой страны. Самое интересное состоит в том, что американские потребители могут продолжить закупки, но платежи будут поступать на заблокированные счета. Однако для рынка нефти венесуэльские объемы уже не имеют большого значения. Ухудшение глобальных прогнозов по росту экономики и сложные торговые переговоры США и КНР оказывают гораздо более сильное влияние, считает аналитик.

В большинстве китайских провинций снизили прогнозные значения роста в текущем году, да и прибыль китайских промышленных предприятий падает уже два месяца подряд. Переговоры США и КНР осложняются взаимными шагами в юридической плоскости. Если торговая сессия вторника завершится в "минусе", то график индекса МосБиржи усилит сигнал на продажу, полагает А.Кочетков.

Как отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин, заявления глав британского и европейского центробанков не привели к большим подвижкам на валютном рынке, хотя сворачивание "шатдауна" в США сократило спрос на доллар как на защитный актив, и он немного просел. Вечером в 22:00 МСК состоится новое голосование по Brexit.

Нефть торгуется без больших движений, несмотря на вводимые санкции США против венесуэльской госкомпании. История эта скорее локальная и пока важна для региональных балансов поставок. Гораздо существеннее то, что дело постепенно может докатиться до очень неприятных социальных процессов с применением силы с участием нескольких сторон, считает эксперт.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в свете предстоящих переговоров представителей США и Китая, которые должны начаться в среду, эскалацию напряженности между странами знаменуют официально выдвинутые прокуратурой США уголовные обвинения против китайской технологической компании Huawei в краже технологий, мошенничестве и нарушении санкционного режима в отношении Ирана. Несмотря на это, министр финансов США С.Мнучин надеется на значительный прогресс в наиболее сложных вопросах, что приблизит заключение сделки. В тоже время Китай обратился в ВТО и пытается оспорить введенные США пошлины.

Торговые противоречия между двумя крупнейшими экономиками уже отразились на опасениях инвесторов в отношении замедления темпов экономического роста, теперь они касаются ухудшения операционной деятельности компаний и падении прибыли. Так, опубликованные накануне слабые финансовые результаты Caterpillar и Nvidia связаны со снижением продаж на рынке Китая, что на фоне прогнозов МВФ делает проблему замедления экономики Поднебесной все более реалистичной.

Среди важных событий вторника - повторное голосование в парламенте Великобритании по поправкам по соглашению о Brexit. Европарламент не намерен пересматривать условия сделки и призывает к скорому разрешению ситуации. Наиболее важные события, которые окажут влияние на глобальные рынки, ожидаются в среду после заседания Федрезерва, а также после выхода корпоративных отчетностей. Помимо Apple до конца недели отчитаются Microsoft, Facebook, Alibaba, SAP, Tesla, Samsung и Sony. В связи с "шатдауном" анонсированная на среду первая оценка ВВП США за четвертый квартал будет перенесена на две недели вперед.

Для российского рынка акций наиболее вероятным сценарием во вторник будет снижение индекса МосБиржи в район 2450-2470 пунктов, считает Р.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-6,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,1%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+18,1%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (+9,3%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+5,5%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,804 млрд рублей (из них 2,093 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).