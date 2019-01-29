"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Polymetal до "держать" в связи с ростом котировок

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"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок бумаг компании, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем прогнозная стоимость акций Polymetal была повышена аналитиками до 9,6 фунта стерлингов за штуку.

"Более быстрый, чем ожидалось, прогресс в реализации проекта Кызыл, существенное улучшение структуры портфеля активов и включение акций компании в индекс MSCI Russia стали причинами опережающей динамики котировок акций Polymetal в прошлом году. На данный момент мультипликатор "EV/EBITDA на 2019 год" вырос с 5,7x до 7,2x, что, на наш взгляд, позволяет говорить о том, что эти позитивные факторы уже в основном учтены рынком в цене акций Polymetal", - говорится в обзоре.

Однако в нем отмечается, что в ближайшее время Polymetal намерен сосредоточить внимание на недавно консолидированных новых проектах роста, прогресс в реализации которых, по мнению аналитиков инвестбанка, может стать следующим катализатором повышения стоимости акций компании.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 8,83 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 8,4 фунта стерлингов за штуку.