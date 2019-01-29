В среду ждем предложения новых ОФЗ в объеме 30 млрд руб. - Промсвязьбанк

"Кривая доходности ОФЗ В понедельник сместилась вверх на 1 – 3 б.п. На закрытии торгов доходность 10-летних ОФЗ составила до 8,37% годовых (+2 б.п.), 5-летних ОФЗ - 8,18% годовых (0 б.п.), 2-летних – 7,81% (+1 б.п.). Позитивное влияние на российский рынок

облигаций новостей о снятии санкций с компаний Русал и EN+ было подавлено снижением аппетита глобальных инвесторов к риску развивающихся стран. Готовность инвесторов покупать рублевые облигации протестирует в среду Минфин. Учитывая квартальный план и

текущую конъюнктуру, ожидаем предложение новых ОФЗ в объеме 30 млрд руб. На текущей неделе важное влияние на российский рынок рублевых облигаций будут оказывать новости по итогам заседания ФРС (30 января) и торговым переговорам США и Китая, которые пройдут 30-31 января", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.