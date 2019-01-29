Ожидаем рубль около 66-66,50/USD - РФПИ

"Период регулярных налоговых выплат позади, поэтому поддержка со стороны экспортных продаж может снизиться. В то же время компании продолжают выплачивать экспортные пошлины и финансировать рублевые расходы, поэтому отношение к продажам будет зависеть от глобальных настроений, ведь корпоративные казначеи традиционно пытаются выбирать наиболее удобный момент для совершения операций. Каких-то существенных событий для рубля локально не видим. Сегодня из-за ухудшения внешнего фона ожидаем рубль около 66-66,50/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.