Рубль лишь незначительно изменяется к доллару и евро на старте торгов вторника

Москва. 29 января. Доллар США слегка снижается, а евро немного подрастает на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленных факторов, влияющих на его курсообразование.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,18-66,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,245 руб./$1 (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,77 руб./EUR1 (+4 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась всего на 1 копейку к уровню закрытия понедельника, до 70,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 57,68 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро во вторник утром, отыгрывая разнонаправленные факторы. Негативное влияние на рубль оказывает снижение мировых рынков капитала и валют emerging markets на фоне того, что США официально обвинили крупнейшего китайского производителя смартфонов Huawei Technologies Co. в краже технологий. Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг китайской компании может негативно сказаться на ходе торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе.

Вместе с тем поддержку рублю оказывает возобновившийся рост цен на нефть после падения накануне. Кроме того, инвесторы ожидают результатов первого в этом году заседания ФРС США, начинающегося во вторник, 29 января. Итоги заседания американского Центробанка станут известны в среду вечером, после чего состоится пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК во вторник подорожали на 0,32% - до $60 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,42% - до $52,21 за баррель. По итогам торгов в понедельник цена Brent снизилась на 2,8%, WTI подешевела на 3,2%.

Нефть дорожает во вторник после введения правительством США санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), повысившего риск сокращения поставок нефти из этой страны на мировой рынок. Санкции предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти. Решение о санкциях в отношении PdVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны".