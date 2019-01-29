Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем снижение индекса МосБиржи в район 2450-2470 пунктов - Промсвязьбанк

Умеренно-позитивные настроения, которые имели место на протяжении последней недели, по мнению эксперта Промсвязьбанка Романа Антонова, сходят на нет. Торговые противоречия между США и Китаем уже отразись на опасениях инвесторов замедлением темпов экономического роста, теперь они касаются ухудшения операционной деятельности компаний и падении прибыли. Так, опубликованные вчера слабые финансовые результаты Caterpillar и Nvidia связаны со снижением продаж на рынке Китая, что на фоне прогнозов МВФ делает проблему замедления Поднебесной все более реалистичной. Сегодня отчетность опубликует Apple.

"Среди важных событий сегодняшнего дня повторное голосование в Парламенте Великобритании по поправкам по соглашению о Brexit, -указывает Роман Антонов. - Европарламент не намерен пересматривать условия сделки и призывает к скорому разрешению ситуации. Наиболее важные события, которые окажут влияние на глобальные рынки ожидаются в среду после заседания Федрезерва, а также после выхода корпоративных отчетностей. Помимо Apple до конца недели отчитаются Microsoft, Facebook, Alibaba, SAP, Tesla, Samsung и Sony. В связи с шатдауном анонсированная на среду первая оценка ВВП США за четвертый квартал будет перенесена на две недели вперед. Сегодня новостной фон для российского рынка складывается не лучшим образом, поводом чему служит возрастающие противоречия между США и Китаем. Поддержку рынку может и не оказать некоторое восстановление нефтяных котировок. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем снижение индекса МосБиржи в район 2450-2470 пунктов".