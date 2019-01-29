Утренние прогнозы: на рынке акций возможно углубление коррекции

Аналитики оценивают внешний фон как умеренно-негативный и рассчитывают на продолжение коррекции рынка акций в начале торгов.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. "Спрос на риск" на мировых рынках сократился после выхода слабой отчетности Caterpillar, которая напомнила трейдерам о негативном влиянии "торговых войн" на реальный сектор экономики, и выдвижения властями США обвинений против китайской корпорации Huawei, что может осложнить переговоры по вопросам торговли. В течение дня продолжит поступать отчетность западных эмитентов, в частности, отчетность опубликуют корпорации Pfizer (14:45 мск) и Verizon (15:00 мск). Кроме того, в Великобритании пройдет парламентское голосование по формату Brexit, его итоги станут известны после закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже". На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 66-66,5 по паре доллар-рубль в ожидании комментария по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС США(выйдет завтра вечером".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчерашнее снижение российского рынка акций после обновления исторического максимума еще не означает начала полноценной коррекции. Индекс "Московской биржи" пока не ушел ниже поддержки 2445 пунктов, и повторный поход выше 2500 вполне вероятен. Но вряд ли это произойдет сегодня. С утра внешний фон складывается нейтральный. Сегодня в первой половине торгового дня мы не ждем ярко выраженной динамики рынка. Вообще в ближайшие дни, до объявления решения по ставке ФРС США или до появления информации с переговорного процесса США-Китай, лучше занять выжидательную позицию или применять спекулятивную тактику торговли, фиксируя даже небольшую прибыль".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2470-2485 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует достаточно неопределенный утренний внешний фон".

Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник складывается, на наш взгляд, умеренно негативная. Отсутствие положительной динамики в переговорном процессе между США и Китаем, а также отсутствие согласия в Парламенте Великобритании по условиям Brexit снижают аппетит инвесторов к рискам. Мы ожидаем консолидации отечественных индексов в ожидании сигналов из Вашингтона и Лондона. Введенные санкции в отношении Венесуэльской компании PDVSA способны, на наш взгляд, оказать краткосрочную поддержку ценам на энергоносители".